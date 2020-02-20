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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 19:24
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военнослужащих сил нет

В районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов, пулеметов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сообщается, что 7 обстрелов оккупанты осуществили по позициям оперативно-тактической группировки "Восток". Еще один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 20.02.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 20 лютого 2020 р.

"Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, сегодня боевики передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе во время наступления НЗФ 18 февраля бойца Максима Хитайлова.

Также РБК-Украина сообщало, что Офис генпрокурора расследует около 300 дел о военных преступлениях на Донбассе. С начала вооруженной агрессии на востоке Украины Офис генпрокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

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