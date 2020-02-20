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За время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тыс. человек

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 18:04
За время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тыс. человек
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

За время оккупации 27 тысяч человек получили ранения

За время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

"Около 44 квадратных километров находится под иностранной оккупацией, вопреки уставу ООН. Около 14 тысяч человек убиты, 27 тысяч человек получили ранения. Около 2 миллионов жителей Крыма и Донбасса были вынуждены спасаться бегством из своих домов", - заявил Пристайко.

Напомним, 20 февраля в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание генеральной Ассамблеи состоится по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины"

При этом он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены семь важных резолюций: о территориальной целостности Украины и защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.

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