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Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 10 разів

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 07:10
Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 10 разів
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріли ведуть із заборонених Мінськом мінометів

Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дев’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поруч з Новомихайлівкою з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, обстріли зафіксовані поблизу Піщевика, неподалік Павлополя, в районі населеного пункту Мар’їнка,
двічі поруч з Лебединським, поблизу Красногорівки, неподалік Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріли неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм - 7 мін та станковий протитанковий гранатомет - 8 пострілів.

Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли. З мінометів заборонених калібрів (120 мм та 82 мм) стріляли неподалік Оріхового, Павлополя, Лебединського та Красногорівки. Втрат немає.

Раніше повідомлялося, що у січні 2020 року загинули 11 військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

РБК-Україна писало, що глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що за час окупації Донбасу і Криму загинуло близько 14 тисяч осіб.

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