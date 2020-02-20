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В январе 2020 года погибли 11 военнослужащих, - Пристайко

Новости » Политика     20.02.2020 - 18:31
В январе 2020 года погибли 11 военнослужащих, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество потерь выше аналогичного периода прошлого года

В январе 2020 года погибли 11 военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

Он отметил, что количество потерь выше аналогичного периода прошлого года.

"В январе 2020 года из-за нападения вооруженных Россией формирований 11 военнослужащих Украины погибли, 33 получили ранения. Эти цифры выше аналогичного периода прошлого года", - заявил Пристайко.

Напомним, Пристайко призвал международное сообщество выделить 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам, которое пострадали от конфликта на Донбассе.

Как сообщало РБК-Украина, за время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тысяч человек, 7 тысяч человек получили ранения. Около 2 миллионов жителей Крыма и Донбасса были вынуждены спасаться бегством из своих домов.

Ранее сообщалось, 20 февраля в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание генеральной Ассамблеи состоится по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

За время оккупации Донбасса и Крыма погибли около 14 тыс. человек Пристайко призвал выделить 158 млн долларов гумпомощи, пострадавшим от конфликта на Донбассе
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