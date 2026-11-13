Сутички під Києвом: чотири військових повідомили, що їх били у будинку Нацгвардії

Під час засідання директор департаменту розгляду скарг та проведення перевірок Офісу військового омбудсмана Валерій Кривонос повідомив про результати пояснень військових, що перебували у будинку.

За його словами, чотири військовослужбовці поскаржились на те, що їх били саме в тому будинку у Петропавлівській Борщагівці.

"Я не знаю, чи внесено. Ми направили до Державного бюро розслідування повідомлення саме про ці пояснення", - відповів Кривонос на питання про те, чи внесені ці факти в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань).

Гончаренко наголосив, що ТСК бере цю справу на свій повний контроль.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом біля військової частини Нацгвардії стався конфлікт, який переріс у масові сутички.

Люди, які зібралися біля об'єкта, стверджували, що в підвалах будівлі нібито катують військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Ситуація супроводжувалася штовханиною та бійками, які тривали до ночі.

Пізніше суд відправив під варту Валентину Молоду, одну з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.