Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід "водію" швидкої"

Суд обрав запобіжний захід Віктору Єну - нібито "водію автомобіля швидкої допомоги", який разом із Валентиною Молодою прибув до військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За версією слідства, Єн діяв у змові з Валентиною Молодою та Тетяною Кіреєвою. Остання, як повідомив прокурор, знала про розташування підрозділу Нацгвардії та передала його адресу іншим фігурантам.

Слідство стверджує, що чоловік знімав на телефон військовий об'єкт і прилеглу територію. Згодом підозрювані підготували медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої. За версією обвинувачення, їхньою метою було блокування роботи військового підрозділу та сприяння військовим у СЗЧ.

Під час суду адвокат просив не відправляти Єна під варту. Він наголосив, що підзахисний є учасником бойових дій, має інвалідність III групи та постійне місце проживання. Також захисник зазначив, що чоловік доглядав за матір'ю, яка має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Адвокат запевнив, що підозрюваний не переховуватиметься від слідства та готовий співпрацювати з правоохоронцями. Захист просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою.

Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці

2 листопада біля військового об'єкта Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці виникли сутички. Їх спровокували заяви про нібито катування чоловіків.

На місце приїхала Валентина Молода, яка представилася медикинею, та Віктор Єн - водій швидкої. Згодом журналісти з'ясували, що автомобіль належав приватній службі, яка припинила роботу.

Раніше суд відправив під варту на два місяці без права застави Валентину Молоду та Тетяну Кіреєву. За версією слідства, вони разом із Єном діяли за попередньою змовою.