Стычки под Киевом: четверо военных сообщили, что их били в доме Нацгвардии

Во время заседания директор департамента рассмотрения жалоб и проведения проверок Офиса военного омбудсмана Валерий Кривонос сообщил о результатах объяснений находившихся в доме военных.

По его словам, четверо военнослужащих пожаловались на то, что их били именно в том доме в Петропавловской Борщаговке.

"Я не знаю, внесено ли. Мы направили в Государственное бюро расследования сообщения именно об этих объяснениях", - ответил Кривонос на вопрос о том, внесены ли эти факты в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).

Гончаренко подчеркнул, что ВСК берет это дело на свой полный контроль.

Стычки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом возле воинской части Нацгвардии произошел конфликт, который перерос в массовые столкновения.

Собравшиеся возле объекта утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ). Ситуация сопровождалась толкотней и драками, которые продолжались до ночи.

Позже суд отправил под стражу Валентину Молодую, одну из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.