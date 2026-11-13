Стычки под Киевом: четверо военных сообщили, что их били в доме Нацгвардии

Четверо военнослужащих сообщили, что их били в воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Во время заседания директор департамента рассмотрения жалоб и проведения проверок Офиса военного омбудсмана Валерий Кривонос сообщил о результатах объяснений находившихся в доме военных.
По его словам, четверо военнослужащих пожаловались на то, что их били именно в том доме в Петропавловской Борщаговке.
"Я не знаю, внесено ли. Мы направили в Государственное бюро расследования сообщения именно об этих объяснениях", - ответил Кривонос на вопрос о том, внесены ли эти факты в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).
Гончаренко подчеркнул, что ВСК берет это дело на свой полный контроль.
Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом возле воинской части Нацгвардии произошел конфликт, который перерос в массовые столкновения.
Собравшиеся возле объекта утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ). Ситуация сопровождалась толкотней и драками, которые продолжались до ночи.
Позже суд отправил под стражу Валентину Молодую, одну из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке.
Кроме того, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана Виктору Ену - мужчине, который якобы был водителем автомобиля скорой помощи и прибыл вместе с Молодой к военному объекту 2 ноября.
Его заключили под стражу на два месяца без права внесения залога. Кроме того, под стражу отправили еще двух фигурантов дела.
Отметим, в общей сложности правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам под Киевом. Также правоохранители задержали 13 участников стычек.