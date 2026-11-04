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Суд обрав запобіжний захід "медику "швидкої" з протестів у Петропавлівській Борщагівці

18:01 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
Суд обрав запобіжний захід "медику "швидкої" з протестів у Петропавлівській Борщагівці Фото: Валентина Молода (скрін з відео)
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Суд обрав Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Згідно з рішенням суду, Молода має провести в СІЗО як мінімум 60 діб.

При цьому суд не передбачив для неї можливість внести заставу.

До речі, під час судового засідання Молода заперечувала свою провину у розпалюванні заворушень.

Що відомо про Валентину Молоду

Нагадаємо, заворушення в Петропавлівській Борщагівці почалися після того, як Валентина Молода стала розповсюджувати в соцмережах інформацію про нібито існуючу в одному з будинків "катівню" для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Вона стверджувала, що всередині знаходяться тяжко поранені чоловіки, і вимагала, щоб її пропустили до будівлі.

Молода активно веде соціальні мережі. У TikTok вона називає себе "журналісткою-розслідувачкою", а також пише, що владі вигідно, щоб її не чули.

За інформацією з відкритих джерел, ще на початку жовтня жінка закликала українців приєднуватися до акцій під гаслом "Ми за мир в Україні". У своєму Instagram вона зазначає, що працює пластичним хірургом.

На місце інциденту в Петропавлівській Борщагівці Молода приїхала на автомобілі швидкої допомоги, який раніше належав компанії "Медпрестиж". Компанія припинила роботу ще у 2024 році.

Наступного дня після заворушення керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про затримання Молодої. Пізніше її ім'я з'явилося на сайті "Миротворець", де жінку назвали "професійною підбурювальницею".

За інформацією СБУ, псевдомедик мала за гроші вивезти військовослужбовця з пункту дислокації. Для цього вона вдавала медика і задіяла приватний автомобіль, який видавали за "швидку".

Також, як зазначають правоохоронці, вона поширювала неправдиву інформацію у соцмережах, щоб спровокувати громадський резонанс та заворушення.

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