Сутички під Києвом: чотири військових повідомили, що їх били у будинку Нацгвардії

Чотири військовослужбовці повідомили, що їх били у військовій частині Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Під час засідання директор департаменту розгляду скарг та проведення перевірок Офісу військового омбудсмана Валерій Кривонос повідомив про результати пояснень військових, що перебували у будинку.

За його словами, чотири військовослужбовці поскаржились на те, що їх били саме в тому будинку у Петропавлівській Борщагівці.

"Я не знаю, чи внесено. Ми направили до Державного бюро розслідування повідомлення саме про ці пояснення", - відповів Кривонос на питання про те, чи внесені ці факти в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань).

Гончаренко наголосив, що ТСК бере цю справу на свій повний контроль.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом біля військової частини Нацгвардії стався конфлікт, який переріс у масові сутички.

Люди, які зібралися біля об'єкта, стверджували, що в підвалах будівлі нібито катують військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Ситуація супроводжувалася штовханиною та бійками, які тривали до ночі.

Пізніше суд відправив під варту Валентину Молоду, одну з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.