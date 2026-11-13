Сутички у Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування

Національна гвардія України завершила службове розслідування щодо подій, які сталися уПетропавлівській Борщагівці 2 листопада. Матеріали передадуть ДБР.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.
"По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. По-третє, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно. Ми не допустили постраждалих, тим паче загиблих, під час акції", - сказав Вигівський.
Щодо умов перебування військових, за його словами, триває досудове розслідування у Державному бюро розслідувань.
"Учора Національна гвардія України завершила службове розслідування. Усі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання правової оцінки діям нацгвардійців", - розповів міністр.
Водночас він наголосив, що і розбитий транспорт, і заклики до перекидання автобуса, і жбурляння камінням у правоохоронців - усе це матиме належну правову оцінку.
Вигівський додав, що встановлено більше 160 осіб, які брали участь у цій акції, більше 20 з них були активними учасниками заворушень. 13 особам вже оголошено про підзору.
"Розслідування триває. Національна поліція та СБУ працюють у складі спільної слідчої групи під процесуальним керівництвом прокуратури. Ми дамо правову оцінку діям усіх, хто брав участь у цих незаконних діях", - підсумував міністр.
Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.
Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.
Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці
Суд також обрав запобіжний захід Віктору Єну - нібито "водію автомобіля швидкої допомоги", який разом із Валентиною Молодою прибув до військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.
Окрім того, ще двох фігуранток відправили під варту.
Загалом поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.
Також Нацполіція та СБУ затримали 13 учасників сутичок.