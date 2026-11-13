Сутички у Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування

"По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. По-третє, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно. Ми не допустили постраждалих, тим паче загиблих, під час акції", - сказав Вигівський.

Щодо умов перебування військових, за його словами, триває досудове розслідування у Державному бюро розслідувань.

"Учора Національна гвардія України завершила службове розслідування. Усі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання правової оцінки діям нацгвардійців", - розповів міністр.

Водночас він наголосив, що і розбитий транспорт, і заклики до перекидання автобуса, і жбурляння камінням у правоохоронців - усе це матиме належну правову оцінку.

Вигівський додав, що встановлено більше 160 осіб, які брали участь у цій акції, більше 20 з них були активними учасниками заворушень. 13 особам вже оголошено про підзору.

"Розслідування триває. Національна поліція та СБУ працюють у складі спільної слідчої групи під процесуальним керівництвом прокуратури. Ми дамо правову оцінку діям усіх, хто брав участь у цих незаконних діях", - підсумував міністр.