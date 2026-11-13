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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування

12:50 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна гвардія України завершила службове розслідування щодо подій, які сталися уПетропавлівській Борщагівці 2 листопада. Матеріали передадуть ДБР.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. По-третє, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно. Ми не допустили постраждалих, тим паче загиблих, під час акції", - сказав Вигівський.

Щодо умов перебування військових, за його словами, триває досудове розслідування у Державному бюро розслідувань.

"Учора Національна гвардія України завершила службове розслідування. Усі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання правової оцінки діям нацгвардійців", - розповів міністр.

Водночас він наголосив, що і розбитий транспорт, і заклики до перекидання автобуса, і жбурляння камінням у правоохоронців - усе це матиме належну правову оцінку.

Вигівський додав, що встановлено більше 160 осіб, які брали участь у цій акції, більше 20 з них були активними учасниками заворушень. 13 особам вже оголошено про підзору.

"Розслідування триває. Національна поліція та СБУ працюють у складі спільної слідчої групи під процесуальним керівництвом прокуратури. Ми дамо правову оцінку діям усіх, хто брав участь у цих незаконних діях", - підсумував міністр.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.

Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Суд також обрав запобіжний захід Віктору Єну - нібито "водію автомобіля швидкої допомоги", який разом із Валентиною Молодою прибув до військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Окрім того, ще двох фігуранток відправили під варту.

Загалом поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

Також Нацполіція та СБУ затримали 13 учасників сутичок.

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