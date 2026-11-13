Стычки в Петропавловской Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование

"Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В-третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально. Мы не допустили пострадавших, тем более погибших во время акции", - сказал Выговский.

Об условиях пребывания военных, по его словам, продолжается досудебное расследование в Государственном бюро расследований.

"Вчера Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование. Все материалы будут направлены в ДБР для привлечения к материалам уголовного производства и предоставления правовой оценки действиям нацгвардейцев", - рассказал министр.

В то же время он подчеркнул, что и разбитый транспорт, и призывы к опрокидыванию автобуса, и швыряние камнями у правоохранителей - все это будет иметь надлежащую правовую оценку.

Выговский добавил, что установлено более 160 человек, участвовавших в этой акции, более 20 из них были активными участниками беспорядков. 13 человек уже объявлено о подзоре.

"Расследование продолжается. Национальная полиция и СБУ работают в составе совместной следственной группы под процессуальным руководством прокуратуры. Мы дадим правовую оценку действиям всех, кто участвовал в этих незаконных действиях", - подытожил министр.