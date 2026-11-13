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Стычки в Петропавловской Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование

12:50 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр внутренних дел Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование по событиям, произошедшим в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Материалы передадут ДБР.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В-третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально. Мы не допустили пострадавших, тем более погибших во время акции", - сказал Выговский.

Об условиях пребывания военных, по его словам, продолжается досудебное расследование в Государственном бюро расследований.

"Вчера Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование. Все материалы будут направлены в ДБР для привлечения к материалам уголовного производства и предоставления правовой оценки действиям нацгвардейцев", - рассказал министр.

В то же время он подчеркнул, что и разбитый транспорт, и призывы к опрокидыванию автобуса, и швыряние камнями у правоохранителей - все это будет иметь надлежащую правовую оценку.

Выговский добавил, что установлено более 160 человек, участвовавших в этой акции, более 20 из них были активными участниками беспорядков. 13 человек уже объявлено о подзоре.

"Расследование продолжается. Национальная полиция и СБУ работают в составе совместной следственной группы под процессуальным руководством прокуратуры. Мы дадим правовую оценку действиям всех, кто участвовал в этих незаконных действиях", - подытожил министр.

Стычки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии .

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента – в материале РБК-Украина .

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий , которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Суд также избрал меру пресечения Виктору Ену - якобы "водителя автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Кроме того, еще двух фигуранток отправили под стражу.

В общей сложности полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.

Также Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек .

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