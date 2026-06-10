Суть не в математиці. Чому насправді хочуть скоротити кількість предметів на НМТ-2027

Чинна модель національного мультипредметного тесту (НМТ) потребує негайного перегляду, адже складання чотирьох предметів в один день стало надмірним випробуванням для абітурієнтів під час війни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної в ефірі Novyny.life .

Головне: Надмірне навантаження: Складання чотирьох предметів НМТ в один день є найжорсткішою формою вступних випробувань в історії України, вважає Гришина.

Складання чотирьох предметів НМТ в один день є найжорсткішою формою вступних випробувань в історії України, вважає Гришина. Законодавча ініціатива: Група депутатів пропонує зменшити кількість обов'язкових предметів на НМТ-2027 з чотирьох до трьох.

Група депутатів пропонує зменшити кількість обов'язкових предметів на НМТ-2027 з чотирьох до трьох. Мета змін: Зниження стресу та адаптація вступної кампанії 2027 року до викликів воєнного часу.

Зниження стресу та адаптація вступної кампанії 2027 року до викликів воєнного часу. Підтримка: Альтернативний законопроєкт, що передбачає перегляд формату тестування, вже отримав підтримку близько 50 народних депутатів.

"Найжорсткіша форма випробувань"

Гришина зауважує, що НМТ, який спочатку вводився як тимчасова альтернатива ЗНО, з часом стає дедалі складнішим і зараз це найжорсткіша форма випробувань.

"Зараз міністерство знову подає законопроєкт, яким передбачено знову 4 предмети на НМТ. І знову буде лобіювання складання всіх предметів в один день, бо всі інші варіанти є дуже складними для реалізації", - розповіла вона.

Депутатка підкреслює, що сучасний формат тестування - це небувале навантаження на дітей.

Альтернативний законопроєкт

Група народних депутатів вже напрацювала альтернативний законопроєкт, який має на меті полегшити вступну кампанію 2027 року. Із переліку обов'язкових предметів пропонують виключити математику.

"Метою цього законопроєкту є не математика, а зменшення кількості предметів для дітей на наступну вступну кампанію 2027. Це відповідає тим умовам і викликам, у яких живе система освіти і наші діти", - пояснила Гришина.

Цю ініціативу вже підтримали близько 50 народних обранців. Вони переконані, що модель проведення НМТ необхідно адаптувати до реалій воєнного стану, мінімізувавши стрес для абітурієнтів.

Дискусія навколо НМТ-2027

Міністр освіти Оксен Лісовий виступив проти скорочення кількості пердметів на НМТ-2027. Такої ж позиції дотримується прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, керівництво Українського центру оцінювання якості освіти та Освітній омбудсмен Надія Лещик.

Вони наголошують, що математика повинна залишатися обов'язковою складовою тестування навіть в умовах воєнного часу.