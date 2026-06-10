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Суть не в математике. Почему на самом деле хотят сократить количество предметов на НМТ-2027

14:13 10.06.2026 Ср
3 мин
Уже около 50 нардепов поддержали инициативу
aimg Василина Копытко
Суть не в математике. Почему на самом деле хотят сократить количество предметов на НМТ-2027 Текущий формат НМТ многие считают сложным (фото: Getty Images)
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Действующая модель национального мультипредметного теста (НМТ) требует немедленного пересмотра, ведь сдача четырех предметов в один день стала чрезмерным испытанием для абитуриентов во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной в эфире Novyny.life.

Главное:

  • Чрезмерная нагрузка: Сдача четырех предметов НМТ в один день является самой жесткой формой вступительных испытаний в истории Украины, считает Гришина.
  • Законодательная инициатива: Группа депутатов предлагает уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех.
  • Цель изменений: Снижение стресса и адаптация вступительной кампании 2027 года к вызовам военного времени.
  • Поддержка: Альтернативный законопроект, предусматривающий пересмотр формата тестирования, уже получил поддержку около 50 народных депутатов.

"Самая жесткая форма испытаний"

Гришина отмечает, что НМТ, который сначала вводился как временная альтернатива ВНО, со временем становится все сложнее и сейчас это самая жесткая форма испытаний.

"Сейчас министерство снова подает законопроект, которым предусмотрено снова 4 предмета на НМТ. И снова будет лоббирование сдачи всех предметов в один день, потому что все другие варианты очень сложны для реализации", - рассказала она.

Депутат подчеркивает, что современный формат тестирования - это небывалая нагрузка на детей.

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Альтернативный законопроект

Группа народных депутатов уже наработала альтернативный законопроект, который имеет целью облегчить вступительную кампанию 2027 года. Из перечня обязательных предметов предлагают исключить математику.

"Целью этого законопроекта является не математика, а уменьшение количества предметов для детей на следующую вступительную кампанию 2027 года. Это соответствует тем условиям и вызовам, в которых живет система образования и наши дети", - пояснила Гришина.

Эту инициативу уже поддержали около 50 народных избранников. Они убеждены, что модель проведения НМТ необходимо адаптировать к реалиям военного положения, минимизировав стресс для абитуриентов.

Дискуссия вокруг НМТ-2027

Министр образования Оксен Лисовой выступил против сокращения количества предметов на НМТ-2027. Такой же позиции придерживается премьер-министр Юлия Свириденко, руководство Украинского центра оценивания качества образования и Образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Они отмечают, что математика должна оставаться обязательной составляющей тестирования даже в условиях военного времени.

Скандал вокруг НМТ в Одессе

НМТ в Одессе из-за тревоги длилось 13 часов, а временный экзаменационный центр не был должным образом неподготовленным к условиям военного положения. Детям не обеспечили базового доступа к воде и питанию, а связь с родными была ограничена.

Длительное пребывание в укрытии привели к истощению абитуриентов, которые потеряли концентрацию и не смогли качественно выполнить задания последних блоков. Это ставит под сомнение объективность результатов. Участникам предложили пройти тест во время дополнительной сессии, однако нет гарантий, что подобный инцидент не повторится.

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