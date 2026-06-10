Освітній омбудсмен виступила із різкою заявою щодо формату НМТ та тесту з математики

Освітній омбудсмен Надія Лещик виступила проти ідеї зробити математику необов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті (НМТ). Також вона вважає недоцільним проводити тестування протягом кількох днів під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву освітнього омбудсмена .

Головне: Проти скасування математики: Надія Лещик вважає скасування НМТ з математики "шляхом до поразки", адже країні потрібні фахівці з аналітичним мисленням для оборонки та економіки.

Надія Лещик вважає скасування НМТ з математики "шляхом до поразки", адже країні потрібні фахівці з аналітичним мисленням для оборонки та економіки. Іспит в один день: Розділення НМТ на кілька днів омбудсмен вважає помилкою.

Розділення НМТ на кілька днів омбудсмен вважає помилкою. Захист прав при збоях: У разі технічних проблем організатори зобов'язані зупинити таймер і компенсувати абітурієнту втрачений час або надати резервне місце.

У разі технічних проблем організатори зобов'язані зупинити таймер і компенсувати абітурієнту втрачений час або надати резервне місце. Порада вступникам: Якщо через збій комп'ютерів чи дії персоналу іспит зірвано, омбудсмен радить негайно подавати апеляцію та писати заяву на додаткову сесію.

Чому математика має залишитися обов'язковою

За словами Лещик, математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення, які необхідні майбутнім фахівцям у багатьох галузях.

"Моя позиція - проти. Математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури та оборонного комплексу", - наголосила вона.

Освітній омбудсмен вважає, що виключення математики з переліку обов'язкових предметів лише поглибить проблему низького рівня математичної грамотності серед учнів.

Як приклад вона навела позицію представників оборонної компанії Fire Point, які наголошують на дефіциті спеціалістів, здатних працювати з високоточним озброєнням, системами навігації та балістикою.

"Спроба прибрати або спростити математику в освіті - це шлях до поразки", - заявила Лещик.

Чому НМТ не варто розділяти на кілька днів

Омбудсмен також прокоментувала пропозиції проводити НМТ упродовж кількох днів замість одного.

Вона зазначила, що така модель може бути зручною для окремих регіонів, однак створить додаткові труднощі для випускників із прифронтових та прикордонних областей.

За її словами, багатьом абітурієнтам уже зараз доводиться добиратися до пунктів тестування під загрозою обстрілів, а розподіл іспиту на кілька днів збільшить ризики та витрати на проживання і транспорт.

Крім того, проблеми виникнуть і для українських вступників за кордоном, яким доведеться кілька разів їздити до екзаменаційних центрів.

"В умовах війни під час НМТ усі зазнають незручностей. Поділ на декілька днів поставить у нерівні умови дітей з різних регіонів. Тому не варто", - наголосила вона.

Що сказала про технічні збої на НМТ

Лещик нагадала, що у разі проблем із комп'ютером, інтернетом чи електроенергією в пунктах тестування мають бути резервні робочі місця.

При цьому час, витрачений на усунення несправностей, не повинен зараховуватися учаснику тестування, а організатори зобов'язані його компенсувати.

Коментуючи резонансний випадок з абітурієнткою з Вінниці, омбудсмен висловила думку, що проблема могла бути пов'язана з неналежними діями працівників тимчасового екзаменаційного центру.

Вона порадила учасникам НМТ у подібних ситуаціях одразу подавати апеляцію та заяву на участь у додатковій сесії.