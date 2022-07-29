Существует угроза наступления по суше со стороны Беларуси: что об этом известно

Угроза наступления по суше со стороны Беларуси на Черниговскую область существует. И к возможному шагу врага готовятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

"Почти все ракеты, которые выпущены в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговщины все осуществляются с территории России. Соответственно мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - рассказал Чаус.

При этом он подчеркнул, на случай вторжения у местных властей и военных есть ответный план действий, но детали его он не стал оглашать из соображений безопасности.

Что говорят об угрозе из Беларуси

Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина рассказал, что российские войска вряд ли попробуют новое наземное наступление в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.

При этом украинские военные также оценивают возможность нападения со стороны Беларуси как маловероятную.

Добавим, как заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время ситуация полностью контролируется военными частями ВСУ и рассказал, что на северных границах ведется подготовка в случае нападения врага.

Тем временем украинская разведка уверяет, украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Сообщалось, что белорусская армия пока не имеет ударных группировок у наших границ, но возможны провокации с ДРГ.

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