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Не следует остерегаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 07:10
Не следует остерегаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов Фото: Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

Кирилл Буданов убежден, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Поскольку там происходят "абсолютно стабильные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны в эфире национального телемарафона.

"Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда", - подчеркнул Буданов

Он отметил, что Беларусь "должна была атаковать" Украину за это время где-то, наверное, пять раз, "если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ".

"Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", - добавил начальник ГУР.

Напомним, Беларусь неоднократно продолжала военные учения вблизи украинской границы. С 29 апреля это произошло уже 13 раз, сейчас дата окончания отработок-31 июля.

В свою очередь ВСУ и ГПСУ продолжают укреплять оборону на севере и минируют пограничные участки. В офисе президента заверили, что готовы к возможному нападению и предупредят о нем заблаговременно.

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