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Эксперт оценил риски угрозы для Украины с Беларуси зимой

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 14:45
Эксперт оценил риски угрозы для Украины с Беларуси зимой Фото: Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вряд ли предпримут попытку наземного наступления в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.

Такое мнение в блиц-интервью РБК-Украина высказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я считаю это очень маловероятным. Я не думаю, что у них есть логистика или живая сила, чтобы это сделать", - сказал он.

Ходжес отметил, что не уверен и в том, что даже Лукашенко поддерживает такую идею.

"И я не верю, что белорусское население и инфраструктура будут сильно этому способствовать. Независимо от этого, западная и украинская разведка обнаружит такое наращивание сил задолго до того, как его можно будет использовать для нового наступления", - добавил бывший командующий.

Детальнее о том, смогут ли Вооруженные Cилы Украины деоккупировать юг страны, ждать ли продолжения боевых действий зимой и возможного наземного наступления из Беларуси - в материале РБК-Украина.

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