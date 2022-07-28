Эксперт оценил риски угрозы для Украины с Беларуси зимой

Российские войска вряд ли предпримут попытку наземного наступления в Украину через территорию Беларуси ближе к зиме.

Такое мнение в блиц-интервью РБК-Украина высказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я считаю это очень маловероятным. Я не думаю, что у них есть логистика или живая сила, чтобы это сделать", - сказал он.

Ходжес отметил, что не уверен и в том, что даже Лукашенко поддерживает такую идею.

"И я не верю, что белорусское население и инфраструктура будут сильно этому способствовать. Независимо от этого, западная и украинская разведка обнаружит такое наращивание сил задолго до того, как его можно будет использовать для нового наступления", - добавил бывший командующий.