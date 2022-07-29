Існує загроза наступу по суші з боку Білорусі: що про це відомо

Загроза наступу по суші з боку Білорусі на Чернігівську область існує. І до можливого кроку ворога готуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса в ефірі телемарафону.

"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі і до цього готові", - розповів Чаус.

При цьому він наголосив, на випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план дій у відповідь, але деталі його він не став оголошувати з міркувань безпеки.

Що кажуть про загрозу з Білорусі

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.

При цьому українські військові також оцінюють можливість нападу з боку Білорусі як малоймовірну.

Додамо, як заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, на даний час ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ та розповів, що на північних кордонах ведеться підготовка у разі нападу ворога.

Тим часом українська розвідка запевняє, українцям не варто переживати через продовження військових навчань у Білорусі. Повідомлялося, що білоруська армія наразі не має ударних угрупувань біля наших кордонів, але можливі провокації з ДРГ.

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