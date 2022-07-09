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ВСУ готовятся к вероятному наступлению из Беларуси: Наев осмотрел позиции на севере

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 12:04
ВСУ готовятся к вероятному наступлению из Беларуси: Наев осмотрел позиции на севере Фото: командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (скрин видео)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел позиции украинских войск на севере, а также проверил подготовку к возможному наступлению из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных сил ВСУ.

Наев отметил, что оборонительные рубежи должны стать непроходимым "щитом" для противника, чтобы не повторилось наступление. Во время встречи с защитниками границы он также обсудил тактические планы.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Ежедневно наши защитники выполняют комплекс мероприятий по улучшению инженерного оборудования оборонительных позиций", - отметил генерал-лейтенант.

Как укрепляют северную границу Украины?

Наев заверил, что сейчас идет минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений.

В то же время он отметил, что работа продолжается в штабах и органах военного управления. Опытные боевые генералы разрабатывают стратегию обороны, а командиры на местах руководят личным составом.

"Эта работа свидетельствует добросовестное и правильное отношение к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", - добавил Наев.

Ранее мы сообщали, что украинские военные оценивают возможность нападения со стороны Беларуси как маловероятную. Но Россия использует Беларусь для обстрелов украинских городов.

Напомним, эксперт Валентин Бадрак считает, что белорусская армия не будет втянута в войну против Украины, однако угроза все же существует.

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