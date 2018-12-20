Сущенко в колонии посетил Фейгин

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Политзаключенный передал привет соотечественникам

Правозащитник Марк Фейгин встретился с украинским журналистом, политзаключенным Романом Сущенко в российской колонии в деревне Утробино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фейгина.

Правозащитник сообщил, что у Сущенко все наладилось с бытовыми вопросами в колонии.

"Только что вышел от Романа Сущенко, с ВК-11. Сегодня меня допустили до посещения его в колонии. У Романа все наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ, передает привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа "СКАЗКА" с хитом "Плакала" рвет топ ВК-11!" - написал он.

Ранее дочь политзаключенного рассказывала, что в камере Сущенко очень холодно, он ходит там в верхней одежде.

Напомним, 23 ноября Романа Сущенко в колонии посетил адвокат. Тогда Сущенко рассказал, что с здоровьем у него "более-менее в порядке", и что он ждет решения вопроса об обмене.

РБК-Украина сообщало, что врачи поставили Сущенко диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковій с требованием предоставить Сущенко медицинскую помощь.

Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.