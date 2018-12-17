Денисова требует предоставить Сущенко медицинскую помощь

Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Омбудсмен написала письмо Москальковой

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому журналисту, политзаключенному Роману Сущенко медицинскую помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

В письме украинский омбудсмен отметила, что накануне Сущенко сообщил об ужасных условиях содержания в колонии: антисанитарию, плесень, тараканов, крыс. Кроме того, по словам родственников, у политзаключенного недавно диагностирован артериальную гипертензию.

"Я срочно обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять меры по обеспечению гражданина Украины Романа Сущенко надлежащими условиями содержания и медицинской помощью", - написала Денисова.

Напомним, Сущенко позвонил своим родным из колонии в пятницу, 14 декабря. Он рассказал, что врачи поставили диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

"Из-за того, что в тюрьме в Утробино нет необходимого оборудования, отца нужно везти в другой город и класть на стационар на неделю. Вероятно, это уже будет после Нового года", - сообщила дочь политзаключенного Юлия Сущенко.

Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.