Сущенка у колонії відвідав Фейгін

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Політв'язень передав вітання співвітчизникам

Правозахисник Марк Фейгін зустрівся із українським журналістом, політв'язнем Романом Сущенком у російській колонії у селі Утробино. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фейгіна.

Правозахисник повідомив, що у Сущенка все налагодилося з побутовими питаннями в колонії.

"Щойно вийшов від Романа Сущенка, з ВК-11. Від сьогодні мене допустили до відвідування його в колонії. У Романа все налагодилося з побутовими питаннями в ПКТ, передає вітання співвітчизникам. Сущенко просив передати, що група "КАЗКА" з хітом "Плакала" рве топ ВК-11!" - написав він.

Раніше донька політв'язня розповідала, що у камері Сущенка дуже холодно, він ходить там у верхньому одязі.

Нагадаємо, 23 листопада Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат. Тоді Сущенко розповів, що із здоров'ям у нього "більш-менш в порядку", і що він чекає вирішення питання про обмін.

РБК-Україна повідомляло, що лікарі поставили Сущенку діагноз "артеріальна гіпертензія" та рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою надати Сущенку медичну допомогу.

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми.