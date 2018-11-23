Сущенко ожидает решения по вопросу его обмена, - Фейгин

Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

По словам адвоката, здоровье украинца в порядке

Украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко ждет решения по вопросу его обмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правозащитника Марка Фейгина в Twitter.

Как отмечается, украинец рассказал об этом своему адвокату во время встречи, которая состоялась сегодня в колонии в городе Кирово-Чепецк в Кировской области (Российская Федерация), где он отбывает наказание.

"Адвокат передает от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили. Со здоровьем у Романа более-менее в порядке. Ждет решения вопроса об обмене", - написал Фейгин.

Также он сообщил, что Сущенко после этапирования в колонию "находится в безопасном месте".

"Сидит в соседней камере с украинцем Выговским (Валентин Выговский, - украинский политзаключенный, задержаный в Крыму, - ред.)", - добавил Фейгин.

Отметим, Выговский в 2015 году был задержан на железнодорожном вокзале в оккупированном Симферополе. Из Крыма доставлен в Лефортовский СИЗО. В декабре 2015 года российский суд приговорил его к 11 годам колонии за "шпионаж".

Напомним, сегодня Романа Сущенко в колонии посетил адвокат.

Ранее Сущенко заявлял, что в вопросе своего освобождения надеется на украинскую власть. Кроме того, украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.