Сущенко ожидает решения по вопросу его обмена, - Фейгин

По словам адвоката, здоровье украинца в порядке
Украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко ждет решения по вопросу его обмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правозащитника Марка Фейгина в Twitter.
Как отмечается, украинец рассказал об этом своему адвокату во время встречи, которая состоялась сегодня в колонии в городе Кирово-Чепецк в Кировской области (Российская Федерация), где он отбывает наказание.
"Адвокат передает от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили. Со здоровьем у Романа более-менее в порядке. Ждет решения вопроса об обмене", - написал Фейгин.
Также он сообщил, что Сущенко после этапирования в колонию "находится в безопасном месте".
"Сидит в соседней камере с украинцем Выговским (Валентин Выговский, - украинский политзаключенный, задержаный в Крыму, - ред.)", - добавил Фейгин.
Отметим, Выговский в 2015 году был задержан на железнодорожном вокзале в оккупированном Симферополе. Из Крыма доставлен в Лефортовский СИЗО. В декабре 2015 года российский суд приговорил его к 11 годам колонии за "шпионаж".
Напомним, сегодня Романа Сущенко в колонии посетил адвокат.
Ранее Сущенко заявлял, что в вопросе своего освобождения надеется на украинскую власть. Кроме того, украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.
Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.