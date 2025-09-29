ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Суркіси його захистять". Луческу висловився щодо конфлікту Бленуце з ультрас "Динамо"

Понеділок 29 вересня 2025 16:19
UA EN RU
"Суркіси його захистять". Луческу висловився щодо конфлікту Бленуце з ультрас "Динамо" Фото: Мірча Луческу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився щодо скандалу навколо румунського нападника Владислава Бленуце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Fanatik.

Скандал з пропагандою

Форвард, який перейшов до київського клубу з румунської "Університаті", потрапив під шквал критики після того, як у соцмережах спливли його старі пости з російською пропагандою.

Фанати "Динамо" публічно закликали керівництво клубу розірвати угоду з Бленуце. Гравець опинився під серйозним тиском і навіть ризикував залишитися без команди.

Що думає Луческу

Втім, за словами Луческу, керівництво клубу на чолі з братами Суркісами налаштоване підтримати нападника.

"У жодному разі його не виженуть. "Динамо" – дуже серйозний клуб. Брати Суркіси – люди з бездоганною репутацією. Вони його захистять, попри помилку, яку він зробив", - впевнений 80-річний фахівець.

Тренер додав, що ситуацію може виправити лише сама гра футболіста:

"Він перебуває під тиском уболівальників. Єдине, що він повинен робити – це забивати голи. Час усе розставить на свої місця".

Бленуце в "Динамо"

Чемпіони України підписали 23-річного румунського форварда на п'ять років – до літа 2030-го. Бленуце мав замінити в команді Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони".

Сума трансферу офіційно не називалася, але за інсайдерськими даними – разом з бонусами вона становить 2,6 млн євро.

Румунський нападник виходив на поле у складі киян у 4-х матчах. Результативними діями в атаці не відзначився – натомість забив гол у власні ворота.

&quot;Суркіси його захистять&quot;. Луческу висловився щодо конфлікту Бленуце з ультрас &quot;Динамо&quot;

Поки що румун забивав лише у власні ворота (фото: ФК "Динамо")

Раніше ми розповіли про божевільний ажіотаж навколо перебування мадридського "Реала" в Казахстані.

Також читайте, як українські легіонери запалювали в Європі та світі минулого вікенду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Мірча Луческу Футбол
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен