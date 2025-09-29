"Суркіси його захистять". Луческу висловився щодо конфлікту Бленуце з ультрас "Динамо"
Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловився щодо скандалу навколо румунського нападника Владислава Бленуце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Fanatik.
Скандал з пропагандою
Форвард, який перейшов до київського клубу з румунської "Університаті", потрапив під шквал критики після того, як у соцмережах спливли його старі пости з російською пропагандою.
Фанати "Динамо" публічно закликали керівництво клубу розірвати угоду з Бленуце. Гравець опинився під серйозним тиском і навіть ризикував залишитися без команди.
Що думає Луческу
Втім, за словами Луческу, керівництво клубу на чолі з братами Суркісами налаштоване підтримати нападника.
"У жодному разі його не виженуть. "Динамо" – дуже серйозний клуб. Брати Суркіси – люди з бездоганною репутацією. Вони його захистять, попри помилку, яку він зробив", - впевнений 80-річний фахівець.
Тренер додав, що ситуацію може виправити лише сама гра футболіста:
"Він перебуває під тиском уболівальників. Єдине, що він повинен робити – це забивати голи. Час усе розставить на свої місця".
Бленуце в "Динамо"
Чемпіони України підписали 23-річного румунського форварда на п'ять років – до літа 2030-го. Бленуце мав замінити в команді Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони".
Сума трансферу офіційно не називалася, але за інсайдерськими даними – разом з бонусами вона становить 2,6 млн євро.
Румунський нападник виходив на поле у складі киян у 4-х матчах. Результативними діями в атаці не відзначився – натомість забив гол у власні ворота.
Поки що румун забивав лише у власні ворота (фото: ФК "Динамо")
