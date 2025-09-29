ua en ru
"Суркисы его защитят". Луческу высказался по поводу конфликта Бленуце с ультрас "Динамо"

Понедельник 29 сентября 2025 16:19
"Суркисы его защитят". Луческу высказался по поводу конфликта Бленуце с ультрас "Динамо" Фото: Мирча Луческу (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался относительно скандала вокруг румынского нападающего Владислава Бленуце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Fanatik.

Скандал с пропагандой

Форвард, который перешел в киевский клуб из румынской "Университати", попал под шквал критики после того, как в соцсетях всплыли его старые посты с российской пропагандой.

Фанаты "Динамо" публично призвали руководство клуба разорвать соглашение с Бленуце. Игрок оказался под серьезным давлением и даже рисковал остаться без команды.

Что думает Луческу

Впрочем, по словам Луческу, руководство клуба во главе с братьями Суркисами настроено поддержать нападающего.

"Ни в коем случае его не выгонят. "Динамо" - очень серьезный клуб. Братья Суркисы - люди с безупречной репутацией. Они его защитят, несмотря на ошибку, которую он совершил", - уверен 80-летний специалист.

Тренер добавил, что ситуацию может исправить только сама игра футболиста:

"Он находится под давлением болельщиков. Единственное, что он должен делать - это забивать голы. Время все расставит на свои места".

Бленуце в "Динамо"

Чемпионы Украины подписали 23-летнего румынского форварда на пять лет - до лета 2030-го. Бленуце должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.

Румынский нападающий выходил на поле в составе киевлян в 4-х матчах. Результативными действиями в атаке не отметился - зато забил гол в собственные ворота.

&quot;Суркисы его защитят&quot;. Луческу высказался по поводу конфликта Бленуце с ультрас &quot;Динамо&quot;

Пока что румын забивал только в собственные ворота (фото: ФК "Динамо")

