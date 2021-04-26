Суркис обвинил создателей Суперлиги в незнании регламентных норм УЕФА и ФИФА

"В свое время, в течение 25 лет различные ассоциации пытались объединиться в Прибалтийскую Лигу, в Скандинавскую Лигу, в Лигу Бенилюкс, но они шли по пути, прежде всего, диалога с УЕФА. Ибо устав УЕФА четко и ясно говорит о том, что любое объединение клубов под эгидой любых Национальных Ассоциаций может произойти только в случае, если Национальная Ассоциация это одобряет и это согласовано с УЕФА. Все, иначе, нет никаких возможностей". - заявил Григорий Суркис.

По его словам, в течение последних двадцати лет произошла трансформация в подходах, прежде всего, УЕФА к тому, чтобы собрать маркетинговые и телевизионные права в один пул всех 55 Национальных Ассоциаций.

"В результате чего выиграли абсолютно все - и большие ассоциации, и так называемые маленькие ассоциации, и клубы участники Лиги чемпионов, и Лиги УЕФА, ибо распределение сумм стало больше на каждую Ассоциацию. Соответственно, брокастеры платили гораздо бОльшие деньги, в том числе спонсоры Лиги чемпионов, Лиги Европы и УЕФА. В том числе, мы понимаем, что за товарищеские матчи под эгидой УЕФА в рамках подготовки квалификаций Лиги, финалов Чемпионатов Европы и мира, все Национальные Ассоциации получают денежные средства", - отмечает он.

По его мнению, создание Суперлиги - это шантаж со стороны двенадцати клубов, который заключается прежде всего в следующем - УЕФА подписывает долгосрочный контракт, где внутри находятся и эти 12 клубов. То есть, УЕФА должен был согласиться с созданием Суперлиги и фактически не выполнить свои обязательства перед теми, кто купил маркетинговые и спонсорские права.

Суркис убежден: невозможно было себе представить, что УЕФА с этим согласится.

"УЕФА сегодня достиг таких невиданных, в том числе, в условиях пандемии, результатов, которыми можно восхищаться Чеферину и его команде. Безусловно, на сегодняшний день, когда люди вынуждены испытывать дискомфорт, находиться дома, имея желание находиться на стадионе, имеют только отчасти такую возможность. Но телевизионная картинка в полной мере дает сегодня такую возможность наслаждаться по-прежнему футболом. А если говорить объективно, то все обязательства перед клубами, перед Национальными Ассоциациями, УЕФА выполняет несмотря на кризис. Это сегодня заслуживает высочайшего уважения и, кстати, доверия", - считает Суркис.

Он подчеркивает, что формат, который предлагает УЕФА, во-первых, дает возможность не надеяться, а быть уверенным, что проходных матчей не будет. Вместе с тем даёт соревновательный формат возможность восьми клубам, набравшим наибольшее количество очков, попадать в одну восьмую. А клубам, занявшим с 9-го по 24-е место в двухраундовом поединке, где будут сеяные с 9-го по 16-е место и несеяные, проводить матчи двухраундовые, где сеяная команда будет вторую игру проводить у себя дома. Команды с 24-го по 36-е место не переходят в Лигу УЕФА, чтобы была состязательность.

"Я уверен, что этот формат даст возможность подписать ещё на бОльшие суммы контракты по спонсорским правам, телевизионным правам, продать, естественно дороже. И соответственно клубы-участники нового формата получат ещё больше денежных средств для инвестирования их в футбол", - объясняет Григорий Суркис.