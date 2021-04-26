Суркіс звинуватив засновників Суперліги в незнанні регламентних норм УЄФА і ФІФА

"Свого часу, протягом 25 років різні асоціації намагалися об'єднатися в Прибалтійську лігу, в Скандинавську лігу, в Лігу Бенілюкс, але вони йшли шляхом, перш за все, діалогу з УЄФА. Бо статут УЄФА чітко і ясно говорить про те, що будь-яке об'єднання клубів під егідою будь-яких національних асоціацій може відбутися тільки у випадку, якщо національна асоціація це схвалює і це погоджено з УЄФА. Все, інакше, немає ніяких можливостей". - заявив Григорій Суркіс.

За його словами, протягом останніх двадцяти років відбулася трансформація в підходах, перш за все, УЄФА до того, щоб зібрати маркетингові та телевізійні права в один пул всіх 55 національних асоціацій.

"В результаті чого виграли абсолютно всі - і великі асоціації, і так звані маленькі асоціації, і клуби учасники Ліги чемпіонів, і Ліги УЄФА, бо розподіл сум стало більше на кожну асоціацію. Відповідно, брокастери платили набагато більші гроші, в тому числі спонсори Ліги чемпіонів, Ліги Європи та УЄФА. У тому числі ми розуміємо, що за Товариські матчі під егідою УЄФА в рамках підготовки кваліфікацій Ліги, фіналів Чемпіонатів Європи та світу, всі національні асоціації отримують грошові кошти", - зазначає він.

На його думку, створення Суперліги - це шантаж з боку дванадцяти клубів, який полягає насамперед у наступному - УЄФА підписує довгостроковий контракт, де всередині знаходяться і ці 12 клубів. Тобто, УЄФА повинен був погодитися зі створенням Суперліги і фактично не виконати свої зобов'язання перед тими, хто купив маркетингові та спонсорські права.

Суркіс переконаний: неможливо було собі уявити, що УЄФА з цим погодиться.

"УЄФА сьогодні досяг таких небачених, в тому числі в умовах пандемії, результатів, якими можна захоплюватися Чеферіні і його команді. Безумовно, сьогодні, коли люди змушені відчувати дискомфорт, перебувати вдома, маючи бажання перебувати на стадіоні, мають тільки частково таку можливість. Але телевізійна картинка повною мірою дає сьогодні таку можливість насолоджуватися як і раніше футболом. А якщо говорити об'єктивно, то всі зобов'язання перед клубами, перед національними асоціаціями, УЄФА виконує попри кризу. Це сьогодні заслуговує найвищої поваги і, до речі, довіри", - вважає Суркіс.

Він підкреслює, що формат, який пропонує УЄФА, по-перше, дає можливість не сподіватися, а бути впевненим, що прохідних матчів не буде. Разом з тим дає змагальний формат можливість восьми клубам, які набрали найбільшу кількість очок, потрапляти в одну восьму. А клубам, які посіли з 9-го по 24-е місце у двораундовому поєдинку, де будуть сіяні з 9-го по 16-е місце і несіяні, проводити матчі двораундові, де сіяна команда буде другу гру проводити у себе вдома. Команди з 24-го по 36-е місце не переходять в Лігу УЄФА, щоб була змагальність.

"Я впевнений, що цей формат дасть можливість підписати ще на більші суми контракти щодо спонсорських прав, телевізійних прав, продати, природно дорожче. І відповідно клуби-учасники нового формату отримають ще більше грошових коштів для інвестування їх у футбол", - пояснює Григорій Суркіс.