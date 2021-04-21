Суркис: создание Суперлиги разрушает европейский и мировой футбольный правопорядок

"Я рассматриваю это как очередной шантаж дюжины клубов. Пока это дюжина клубов. Я это рассматриваю как проект, который вдруг накануне заседания исполкома и конгресса УЕФА должен был поставить, если не забор, то, как минимум, преграду для того, чтобы члены исполкома УЕФА не вынесли на конгресс утверждение нового формата Лиги чемпионов начиная с 2024 года", - заявил Суркис.

На уточняющий вопрос, почему проект не имеет перспектив, Суркис обратил внимание на реакцию болельщиков и отказ участвовать в проекта ряда топовых клубов.

"К примеру, "Ливерпуля". 3 миллиона болельщиков отказались от общения в Твиттере. Болельщики "Челси" выступили с заявлением. Реакция таких клубов, как "Боруссия" Дортмунд и "Бавария", не пожелавших поддержать этот проект. "Порту" отказался присоединиться к этому проекту. Надо просто ориентироваться по откликам в интернете футбольного сообщества", - добавил он.

По его мнению, совершенно очевидно, что этот проект ставит под сомнение восприятие стройной системы построения мирового и европейского футбола. Кроме того, проект не поддерживают национальные ассоциации.

"Я задаю сам себе вопрос и могу сам на него ответить. Если национальные ассоциации не поддерживают свои клубы в рамках и устремлениях создать нечто подобное отдельному турниру? А как же английские клубы, которые вошли или желают участвовать в Суперлиге, как же они будут участвовать в чемпионате Англии, если Национальная Ассоциация уже говорит им нет и полностью поддерживает в этом УЕФА? То же самое можно говорить об Испании, Италии. Клубы Франции, которым оставили два места, не вошли в состав учредителей", - заявил Григорий Суркис.

Национальные ассоциации высказали свое мнение о том, что этот турнир не может заменить стройную систему, выстроенную за многие годы УЕФА и ФИФА, и это совершенно органично.

"Я убежден в том, что практика последних двух лет, сезонов-2019/20, 2020/21, когда наш мир постигла катастрофа с Covid, УЕФА в это время продемонстрировал, что эта организация имеет возможности и делает все, чтобы преодолевать преграды и проводить великолепные по своему статусу соревнования. Мы стоим на пороге финальной части ЕВРО-2020. Я бы скорее сосредоточился на этом. У УЕФА есть заботы совершенно другого характера, нежели заниматься полемикой с людьми, философия которых не созидать, а разрушать", - отметил Суркис.

По его мнению, создание Суперлиги разрушает европейский и мировой футбольный правопорядок.

"Давайте говорить откровенно, если бы за последние 15-20 лет футбол не интегрировался с коммерцией, он бы не достиг таких высот, значимости и общественного интереса. Если бы футбол не давал качественный продукт, который покупали бы телевизионные компании, он бы не собирал такие громадные деньги, позволяющие клубам-участникам соревнований реинвестировать эти деньги опять-таки в футбол. И без того, чтобы футбол имел финансовую подпитку, он бы не был таким привлекательным. Но Суперлига - это нечто иное, это полное разрушение трансферной политики, это отлучение от принципов справедливости и солидарности этих процессов", - считает почетный член УЕФА.

В целом же, Суркис убежден, всегда должно быть разумное, справедливое и взвешенное решение.

"Они (организаторы Суперлиги, - ред.) не дают перспектив клубам, которые не имеют такой финансовой подушки, рассчитывать на успехи в таких турнирах, я уже не говорю об участии. Не финансовые, а возможности участия. Эта группка клубов на сегодня эти возможности даже не перечеркивает, а убивает. Они киллеры футбола, в полном смысле этого слова", - резюмировал Григорий Суркис.