Супутникові знімки підтвердили удар по найбільшому сховищу нафти на Кавказі

У Новоросійську 8 червня було завдано удару по нафтосховищу на Кавказі, внаслідок якого було пошкоджено щонайменше чотири або п'ять резервуарів із паливом.
Про це свідчать спунікові знімки, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Видання зазначає, що загалом після двох послідовних атак було пошкоджено 10-15 резервуарів із нафтою.
Як відомо, оператори Сил безпілотних систем та інших Сил оборони України вдарили по нафтобазі "Грушева" в Новоросійську 8 червня.
Нафтобаза "Грушова" - один із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на півдні країни, розташований біля Новоросійська в Краснодарському краї.
Вона входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс", що є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів і забезпечує приймання, зберігання та експорт нафти через порт Новоросійськ.
Нафтобаза вважається стратегічною для експорту російської нафти через Чорне море.
Варто зазначити, що Сили безпілотних систем та інші українські підрозділи регулярно завдають удару по нафтогазовій галузі РФ. Наприклад, днями було уражено дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.
Також сьогодні повідомлялося про черговий дроновий удар по Новокуйбишевському НПЗ, розташованому в Самарській області. На об'єкті спалахнула сильна пожежа.
Не менш популярні й українські удари по російському місті Туапсе, де також розташована нафтобаза. Звідти востаннє евакуювали людей через смог, який утворився через пожежі.