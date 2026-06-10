Супутникові знімки підтвердили удар по найбільшому сховищу нафти на Кавказі

Атаки дронів на енергетику в РФ

Варто зазначити, що Сили безпілотних систем та інші українські підрозділи регулярно завдають удару по нафтогазовій галузі РФ. Наприклад, днями було уражено дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.

Також сьогодні повідомлялося про черговий дроновий удар по Новокуйбишевському НПЗ, розташованому в Самарській області. На об'єкті спалахнула сильна пожежа.

Не менш популярні й українські удари по російському місті Туапсе, де також розташована нафтобаза. Звідти востаннє евакуювали людей через смог, який утворився через пожежі.