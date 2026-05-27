ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В російському Туапсе знову "приліт": палає нафтобаза

05:00 27.05.2026 Ср
2 хв
Це вже п'ята масштабна атака на Туапсе, звідки крайній раз евакуювали людей через смог, який утворився через пожежі
aimg Юлія Маловічко
В російському Туапсе знову "приліт": палає нафтобаза Фото: російський МНСник (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Краснодарському краї РФ цієї ночі після атаки невідомих дронів вкотре сталась масштабна пожежа. Цього разу спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: "Серйозна НП": у Туапсе почали евакуацію через масштабні пожежі

На опублікованих в Мережі кадрах враженої безпілотниками нафтобази помітно масштабну пожежу та густий дим. Губернатор регіону Веніамін Кондратьев поки не підтвердив про НП, місцеві пабліки також не опублікували про інцидент.

Як відомо, у російському Туапсе неодноразово лунали вибухи через атаки дронів на об’єкти паливної та військової інфраструктури. Однією з головних цілей ставав нафтопереробний комплекс і порт, які мають важливе значення для забезпечення російської армії паливом.

Наприклад, нафтопереробний завод в Туапсе, орієнтований на експорт, припинив роботу на невизначений термін після атаки 16 квітня.

Після ударів у місті виникали масштабні пожежі, а російська влада тимчасово обмежувала роботу підприємств і транспорту. Українська сторона офіційно не завжди коментує такі атаки, однак раніше заявляла про ураження об’єктів, які працюють на потреби військової машини РФ.

Слід зазначити. що Туапсинський нафтопереробний завод має потужності переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на день. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, більша частина його продукції призначена виключно на експорт.

Днями повідомлялось, що Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів, більшість з яких офіційно підтверрджує українська сторона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Туапсе Атака дронів
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами