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Спутниковые снимки подтвердили удар по крупнейшему хранилищу нефти на Кавказе

08:02 10.06.2026 Ср
2 мин
В целом было поражено примерно 15 резервуаров с нефтью
aimg Юлия Маловичко
Фото: МЧС РФ (Getty Images)

В Новороссийске 8 июня был нанесен удар по нефтехранилищу на Кавказе, в результате которого были повреждены по меньшей мере четыре или пять резервуаров с топливом.

Об этом свидетельствуют спуниковые снимки, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание отмечает, что в целом после двух последовательных атак были повреждены 10-15 резервуаров с нефтью.

Фото: спутниковый снимок нефебазы на Кавказе (Радио Свобода)

Как известно, операторы Сил беспилотных систем и других Сил обороны Украины ударили по нефтебазе "Грушевая" в Новороссийске 8 июня.

Нефтебаза "Грушовая" - один из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры России на юге страны, расположенный у Новороссийска в Краснодарском крае.

Она входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис", являющегося конечной точкой магистральных нефтепроводов и обеспечивающего прием, хранение и экспорт нефти через порт Новороссийск.

Нефтебаза считается стратегической для экспорта российской нефти через Черное море.

Атаки дронов на энергетику в РФ

Стоит отметить, что Силы беспилотных систем и другие украинские подразделения регулярно наносят удар по нефтегазовой отрасли РФ. К примеру, на днях было поражено две крупные нефтебазы в Крыму, пункт управления ФСБ и другие военные объекты россиян.

Также сегодня сообщалось об очередном дроновом ударе по Новокуйбышевском НПЗ, расположенном в Самарской области. На объекте вспыхнул сильный пожар.

Не менее популярны и украинские удары по российском городе Туапсе, где также расположена нефтебаза. Оттуда впоследний раз эвакуировали людей из-за смога, который образовался из-за пожаров.

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