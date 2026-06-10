Спутниковые снимки подтвердили удар по крупнейшему хранилищу нефти на Кавказе

В Новороссийске 8 июня был нанесен удар по нефтехранилищу на Кавказе, в результате которого были повреждены по меньшей мере четыре или пять резервуаров с топливом.
Об этом свидетельствуют спуниковые снимки, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Издание отмечает, что в целом после двух последовательных атак были повреждены 10-15 резервуаров с нефтью.
Как известно, операторы Сил беспилотных систем и других Сил обороны Украины ударили по нефтебазе "Грушевая" в Новороссийске 8 июня.
Нефтебаза "Грушовая" - один из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры России на юге страны, расположенный у Новороссийска в Краснодарском крае.
Она входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис", являющегося конечной точкой магистральных нефтепроводов и обеспечивающего прием, хранение и экспорт нефти через порт Новороссийск.
Нефтебаза считается стратегической для экспорта российской нефти через Черное море.
Стоит отметить, что Силы беспилотных систем и другие украинские подразделения регулярно наносят удар по нефтегазовой отрасли РФ. К примеру, на днях было поражено две крупные нефтебазы в Крыму, пункт управления ФСБ и другие военные объекты россиян.
Также сегодня сообщалось об очередном дроновом ударе по Новокуйбышевском НПЗ, расположенном в Самарской области. На объекте вспыхнул сильный пожар.
Не менее популярны и украинские удары по российском городе Туапсе, где также расположена нефтебаза. Оттуда впоследний раз эвакуировали людей из-за смога, который образовался из-за пожаров.