Супутникові фото: удар по НПЗ "Унєча" паралізував роботу двох нафтопроводів РФ

Супутникові знімки зафіксували масштабні наслідки удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області. Пожежа знищила ключові об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал аналітиків Dnipro Osint.

Варто зазначити, що НПЗ "Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Ба більше щорічно даний завод має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.

Як виявилось поблизу підпірної насосної станції помітно великі сліди від пожежі, а сама станція наразі не може функціонувати.

Аналітики показали супутникові знімки результатів ураження нафтоперекачувальної станції "Унєча" в Брянській області в ніч на 13 серпня.

Повітряні удари по Брянській області

Зауважимо, що наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО навіть було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Вчора стало відомо, що супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території нафтоперекачувальної станції "Унеча" в Брянській області РФ, яка спалахнула після влучання безпілотника.

Пізніше виявилось, що удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча завдали саме українські дрони-камікадзе.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела розповідало деталі даної атаки на Росію.

Варто нагадати й те, що 26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.