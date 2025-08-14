Спутниковые фото: удар по НПЗ "Унеча" парализовал работу двух нефтепроводов РФ

Спутниковые снимки зафиксировали масштабные последствия удара по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области. Пожар уничтожил ключевые объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал аналитиков Dnipro Osint.

Стоит отметить, что НПЗ "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Более того, ежегодно данный завод имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Как оказалось вблизи подпорной насосной станции заметно большие следы от пожара, а сама станция пока не может функционировать.

Аналитики показали спутниковые снимки результатов поражения нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области в ночь на 13 августа.

Воздушные удары по Брянской области

Заметим, что в конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО даже было повреждено несколько многоэтажек.

Вчера стало известно, что спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, который вспыхнул после попадания беспилотника.

Позже оказалось, что удар по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча нанесли именно украинские дроны-камикадзе.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники рассказывало детали данной атаки на Россию.

Стоит напомнить и то, что 26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.