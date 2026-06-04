Супутники зможуть збивати ракети з орбіти Землі: як виглядатиме ПРО нового покоління

Аерокосмічна корпорація Northrop Grumman та виробник супутників Apex об'єднали зусилля для розробки та випробування орбітальних супутників-перехоплювачів нового покоління. Мета - знищення балістичних цілей ще на етапі розгону.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Архітектура та принципи роботи

Концепція космічних перехоплювачів (Space-Based Interceptors, SBI) розробляється як додатковий ешелон глобальної оборони.

Головна технічна перевага орбітального базування - можливість перехоплення балістичних та гіперзвукових цілей під час активної ділянки польоту.

На цьому етапі ракета-носій випромінює максимальну кількість тепла - це спрощує роботу інфрачервоних сенсорів супутника. Її швидкість є відносно низькою, оскільки ракета ще не встигла виконати протизенітні маневри чи скинути хибні цілі.

Northrop Grumman вже завершила перші наземні випробування систем наведення та двигунів корекції траєкторії. Загальний обсяг внутрішніх інвестицій компанії у розробку технологій перехоплення та модернізацію виробничої інфраструктури вже перевищив 1 мільярд доларів.

Допомога від Apex

Ключовими інженерними проблемами для розгортання дієвої космічної ПРО завжди були вартість та швидкість виробництва космічних апаратів. Для ефективного перехоплення потрібні сотні або навіть тисячі взаємопов'язаних супутників, які працюють у єдиній мережі на низькій навколоземній орбіті.

Для розв'язання цієї проблеми залучили лос-анджелеський стартап Apex, який спеціалізується на серійному випуску уніфікованих супутникових платформ.

Вони виконують роль стандартизованого "шасі", що забезпечує:

Електроживлення від сонячних панелей.

Стабілізацію та орієнтацію апарата у просторі.

Бортові обчислювальні потужності для автономного маневрування.

Військовому підряднику залишається лише інтегрувати свій цільовий корисний вантаж - оптико-електронні прилади виявлення та сам кінетичний снаряд-перехоплювач.

За словами розробників, це дозволяє радикально знизити собівартість одного супутника та прискорити збирання техніки.

Етапи тестування та конкуренція технологій

Інтерес до створення оборонних супутникових роїв підтверджується масштабним фінансуванням. Космічні сили США вже видали 20 контрактів для 12 різних аерокосмічних компаній на загальну суму до 3,2 мільярда доларів.

Спільна інженерна група Northrop Grumman та Apex планує вивести розробку на стадію перших реальних орбітальних випробувань у 2027 році. Паралельно Apex готує окрему дослідницьку місію під назвою Project Shadow.