Бізнес » Tech

Дрони стали менш помітними для ППО: як нова технологія ускладнює їх збиття

08:12 26.05.2026 Вт
Захист наноситься як звичайний спрей і здатний знижувати радіолокаційний сигнал на 43 дБ
aimg Ольга Завада
Дрони стали менш помітними для ППО: як нова технологія ускладнює їх збиття Спрей Kürşat 3.0 суттєво знижує помітність дронів (фото: Magnific)
Турецький дослідник Юнус Індже представив інноваційне покриття Kürşat 3.0, створене на основі вулканічного базальту та пемзи. Прогресивне рішення робить звичайні дрони значно складнішими цілями для ураження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Принцип роботи

Розробник пояснив: традиційна "стелс-технологія" базується на двох компонентах: геометричній формі, що розсіює промені, та матеріалах, що поглинають енергію радіохвиль, перетворюючи її на тепло.

Малі БПЛА, особливо квадрокоптери, через свою аеродинамічну конструкцію та обертові лопаті мають високу відбивну здатність, яку важко змінити без втрати ефективності.

Kürşat 3.0 пропонує альтернативу:

Склад: використання мікроскопічної пористої структури вулканічних порід (базальту та пемзи), які природно здатні "захоплювати" та поглинати електромагнітні хвилі.

Метод нанесення: на відміну від дорогих композитних панелей, що вимагають складного монтажу, Kürşat 3.0 наноситься як фарба, повторюючи будь-яку геометрію корпусу без швів чи прогалин.

Ефективність: заявлене зниження сигналу на 43,2 дБ суттєво перевершує стандартні показники актуальних покриттів (20-30 дБ). Така властивість робить його перспективним інструментом для підвищення живучості малих БПЛА на полі бою.

Переваги та виклики

Попри те, що розробка має низку переваг, зокрема універсальність нанесення на готові дрони, низьку ціну завдяки використанню природних матеріалів та простоту інтеграції, існує ряд питань до застосування.

Експерти вказують на потенційні виклики, серед яких: можливе збільшення ваги апарату, що впливає на аеродинаміку, питання міцності покриття під дією зовнішніх факторів, а також необхідність незалежної валідації результатів у реальних військових діапазонах частот.

Контекст війни дронів

Розвиток Kürşat 3.0 є прямою відповіддю на виклики сучасної війни, де БПЛА стали основною загрозою для піхоти та техніки. Оскільки жодне покриття не здатне зробити дрон повністю "невидимим" через фізичні обмеження форми, Kürşat 3.0 розглядається не як панацея, а як елемент комплексної системи захисту.

Для військових та виробників це дасть можливість суттєво підвищити шанси на виконання місії у зонах з розвиненою системою ППО, де навіть мінімальне скорочення дальності виявлення дрона ворогом має вирішальне значення для виживання апарата.

На даному етапі технологія очікує рецензованих результатів випробувань від експертів та оцінки можливостей масштабування виробництва.

