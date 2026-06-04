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Спутники смогут сбивать ракеты с орбиты Земли: как будет выглядеть ПРО нового поколения

19:11 04.06.2026 Чт
2 мин
США отходят от концепции одиночных и дорогих аппаратов в пользу масштабных орбитальных созвездий
aimg Ольга Завада
Спутники смогут сбивать ракеты с орбиты Земли: как будет выглядеть ПРО нового поколения Northrop Grumman переносит перехват ракет на орбиту (фото: Lockheed Martin)
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Аэрокосмическая корпорация Northrop Grumman и производитель спутников Apex объединили усилия для разработки и испытания орбитальных спутников-перехватчиков нового поколения. Цель - уничтожение баллистических целей еще на этапе разгона.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

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Архитектура и принципы работы

Концепция космических перехватчиков (Space-Based Interceptors, SBI) разрабатывается как дополнительный эшелон глобальной обороны.

Главное техническое преимущество орбитального базирования - возможность перехвата баллистических и гиперзвуковых целей во время активного участка полета.

На этом этапе ракета-носитель излучает максимальное количество тепла - это упрощает работу инфракрасных сенсоров спутника. Ее скорость относительно низкая, поскольку ракета еще не успела выполнить противозенитные маневры или сбросить ложные цели.

Northrop Grumman уже завершила первые наземные испытания систем наведения и двигателей коррекции траектории. Общий объем внутренних инвестиций компании в разработку технологий перехвата и модернизацию производственной инфраструктуры уже превысил 1 миллиард долларов.

Помощь от Apex

Ключевыми инженерными проблемами для развертывания действенной космической ПРО всегда были стоимость и скорость производства космических аппаратов. Для эффективного перехвата нужны сотни или даже тысячи взаимосвязанных спутников, работающих в единой сети на низкой околоземной орбите.

Для решения этой проблемы привлекли лос-анджелесский стартап Apex, который специализируется на серийном выпуске унифицированных спутниковых платформ.

Они выполняют роль стандартизированного "шасси", обеспечивающего:

  • Электропитание от солнечных панелей.
  • Стабилизацию и ориентацию аппарата в пространстве.
  • Бортовые вычислительные мощности для автономного маневрирования.

Военному подрядчику остается только интегрировать свой целевой полезный груз - оптико-электронные приборы обнаружения и сам кинетический снаряд-перехватчик.

По словам разработчиков, это позволяет радикально снизить себестоимость одного спутника и ускорить сборку техники.

Этапы тестирования и конкуренция технологий

Интерес к созданию оборонных спутниковых роев подтверждается масштабным финансированием. Космические силы США уже выдали 20 контрактов для 12 различных аэрокосмических компаний на общую сумму до 3,2 миллиарда долларов.

Совместная инженерная группа Northrop Grumman и Apex планирует вывести разработку на стадию первых реальных орбитальных испытаний в 2027 году. Параллельно Apex готовит отдельную исследовательскую миссию под названием Project Shadow.

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