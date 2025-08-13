Спутники NASA зафиксировали последствия атаки дронов на НПЗ в Брянской области (фото)

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, который вспыхнул после попадания беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram .

По предварительным данным, возгорание стало следствием попадания беспилотников. Стоит отметить, что данный объект имеет стратегическое значение, ведь является частью нефтетранспортной инфраструктуры, обеспечивающей перекачку топлива через территорию РФ.

Цаплиенко отметил, что спутниковые снимки NASA зафиксировали крупный пожар на территории главной нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области России.

Напомним, что на прошлой неделе российский город Брянск массированно атаковали неизвестные дроны. В городе были слышны мощные взрывы, после чего в районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Очевидцы после взрывов писали о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов области сообщали о звуках пролета дронов и взрывах.

Воздушные удары по Брянской области

Заметим, что в конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО даже было повреждено несколько многоэтажек.

А вот 26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.

Кроме того, Силы обороны уничтожили неподалеку Брянска ракетный комплекс "Искандер".