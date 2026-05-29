Супутники NASA виявляють військові системи РЕБ: як шукають GPS-перешкоди

Супутникові системи NASA показали здатність фіксувати приблизне розташування наземних заглушувачів GPS з точністю до кількох кілометрів. Відкриття може кардинально змінити ситуацію з безпекою у цивільній авіації та судноплавстві, а також вирішити глобальну проблему спуфінгу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на GPS World .

Як саме супутники бачать РЕБ?

Для перевірки теорії дослідники провели експеримент, націлившись на відому, проте загадкову GPS-глушилку, яка працює поблизу іранського міста Шираза. Вчені порівняли супутникові дані за дні, коли військові РЕБ були активний, з днями, коли їх вимикали.

Як виявилося, випромінювання наземного комплексу РЕБ залишає чіткі сліди на двох абсолютно різних супутникових системах NASA.

Перша система - CYGNSS - складається з восьми мікросупутників. Їхнє пряме завдання - вловлювати GPS-сигнали, що відбиваються від поверхні океану, аби вимірювати швидкість вітру всередині тропічних циклонів та ураганів.

Коли на землі вмикається потужна система РЕБ, її випромінювання створює гігантську "сліпу пляму" у відбитих радіосигналах, яку супутники фіксують на відстані сотень кілометрів. Під час тестів CYGNSS зміг визначити координати іранської глушилки з похибкою всього у 4,33 кілометри.

Друга система - NISAR - це потужний радар, який зазвичай фіксує рух земної кори після землетрусів, вивержень вулканів або обвалів крижаних щитів.

Військові радіозавади створюють на радіолокаційних знімках NISAR чіткі смуги, перпендикулярні напрямку польоту супутника. Кожна така смуга кодує точний напрямок на РЕБ відносно траєкторії апарата. Метод показав похибку у 6,26 кілометри.

Коли вчені спробували об'єднати широку чутливість CYGNSS із геометричною точністю NISAR, точність склала 4,69 кілометра.

Треки локалізації перешкод від супутникових сузір'їв CYGNSS та NISAR (рисунок: Шон Горман)

Масштаби "навігаційного хаосу"

Проблема глушіння GPS вийшла далеко за межі зон бойових дій в Україні чи на Близькому Сході. Наразі від серйозних перешкод страждає цивільне судноплавство у Балтійському та Середземному морях, а також у Південнокитайському морі.

Масштаби авіаційної кризи вражають: щодня близько 900 цивільних авіарейсів стикаються зі збоями в роботі GPS через військові комплекси РЕБ.

Погіршення навігаційного сигналу регулярно фіксують щонайменше на десятках трансатлантичних маршрутів. Це змушує міжнародні компанії активно шукати альтернативи класичній системі GPS.

Обмеження технології

Попри виняткові можливості, експерти зазначають, що супутники NASA не можуть стежити за глушилками навігації в режимі реального часу. Збір, обробку та відкриту публікацію даних зазвичай займають кілька днів. Крім того, мобільні комплекси РЕБ часто змінюють позиції, тож регулярно їх відстежувати вкрай важко.

Проте стаціонарні військові об'єкти супутники бачать чудово. Дані NASA вже зафіксували, що після початку відкритого конфлікту на Близькому Сході загадковий іранський РЕБ у Ширазі раптово збільшив потужність свого сигналу вп'ятеро.

Вчені припускають, що військові або намагаються таким чином захиститися від ударів високоточної GPS-керованої зброї або просто перейшли з інтервального на цілодобовий режим роботи.