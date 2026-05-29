Спутники NASA обнаруживают военные системы РЭБ: как ищут GPS-помехи

Спутниковые системы NASA показали способность фиксировать приблизительное расположение наземных глушителей GPS с точностью до нескольких километров. Открытие может кардинально изменить ситуацию с безопасностью в гражданской авиации и судоходстве, а также решить глобальную проблему спуфинга.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на GPS World .

Как именно спутники видят РЭБ?

Для проверки теории исследователи провели эксперимент, нацелившись на известную, однако загадочную GPS-глушилку, которая работает вблизи иранского города Шираза. Ученые сравнили спутниковые данные за дни, когда военные РЭБ были активен, с днями, когда их выключали.

Как оказалось, излучение наземного комплекса РЭБ оставляет четкие следы на двух совершенно разных спутниковых системах NASA.

Первая система - CYGNSS - состоит из восьми микроспутников. Их прямая задача - улавливать GPS-сигналы, отражающиеся от поверхности океана, чтобы измерять скорость ветра внутри тропических циклонов и ураганов.

Когда на земле включается мощная система РЭБ, ее излучение создает гигантское "слепое пятно" в отраженных радиосигналах, которое спутники фиксируют на расстоянии сотен километров. Во время тестов CYGNSS смог определить координаты иранской глушилки с погрешностью всего в 4,33 километра.

Вторая система - NISAR - это мощный радар, который обычно фиксирует движение земной коры после землетрясений, извержений вулканов или обвалов ледяных щитов.

Военные радиопомехи создают на радиолокационных снимках NISAR четкие полосы, перпендикулярные направлению полета спутника. Каждая такая полоса кодирует точное направление на РЭБ относительно траектории аппарата. Метод показал погрешность в 6,26 километра.

Когда ученые попытались объединить широкую чувствительность CYGNSS с геометрической точностью NISAR, точность составила 4,69 километра.

Треки локализации препятствий от спутниковых созвездий CYGNSS и NISAR (рисунок: Шон Горман)

Масштабы "навигационного хаоса"

Проблема глушения GPS вышла далеко за пределы зон боевых действий в Украине или на Ближнем Востоке. Сейчас от серьезных препятствий страдает гражданское судоходство в Балтийском и Средиземном морях, а также в Южнокитайском море.

Масштабы авиационного кризиса впечатляют: ежедневно около 900 гражданских авиарейсов сталкиваются со сбоями в работе GPS из-за военных комплексов РЭБ.

Ухудшение навигационного сигнала регулярно фиксируют как минимум на десятках трансатлантических маршрутов. Это заставляет международные компании активно искать альтернативы классической системе GPS.

Ограничения технологии

Несмотря на исключительные возможности, эксперты отмечают, что спутники NASA не могут следить за глушителями навигации в режиме реального времени. Сбор, обработку и открытую публикацию данных обычно занимают несколько дней. Кроме того, мобильные комплексы РЭБ часто меняют позиции, поэтому регулярно их отслеживать крайне трудно.

Однако стационарные военные объекты спутники видят прекрасно. Данные NASA уже зафиксировали, что после начала открытого конфликта на Ближнем Востоке загадочный иранский РЭБ в Ширазе внезапно увеличил мощность своего сигнала в пять раз.

Ученые предполагают, что военные либо пытаются таким образом защититься от ударов высокоточного GPS-управляемого оружия, либо просто перешли с интервального на круглосуточный режим работы.