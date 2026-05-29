ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Спутники NASA обнаруживают военные системы РЭБ: как ищут GPS-помехи

16:12 29.05.2026 Пт
3 мин
Устройства, созданные для измерения скорости ветра во время ураганов и мониторинга таяния ледников, неожиданно оказались эффективным оружием
aimg Ольга Завада
Спутники NASA обнаруживают военные системы РЭБ: как ищут GPS-помехи Научные миссии NASA внезапно пригодились военным (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Спутниковые системы NASA показали способность фиксировать приблизительное расположение наземных глушителей GPS с точностью до нескольких километров. Открытие может кардинально изменить ситуацию с безопасностью в гражданской авиации и судоходстве, а также решить глобальную проблему спуфинга.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на GPS World.

Больше интересного: Ракета Blue Origin взорвалась во время запуска: NASA рискует потерять лунную программу

Как именно спутники видят РЭБ?

Для проверки теории исследователи провели эксперимент, нацелившись на известную, однако загадочную GPS-глушилку, которая работает вблизи иранского города Шираза. Ученые сравнили спутниковые данные за дни, когда военные РЭБ были активен, с днями, когда их выключали.

Как оказалось, излучение наземного комплекса РЭБ оставляет четкие следы на двух совершенно разных спутниковых системах NASA.

Первая система - CYGNSS - состоит из восьми микроспутников. Их прямая задача - улавливать GPS-сигналы, отражающиеся от поверхности океана, чтобы измерять скорость ветра внутри тропических циклонов и ураганов.

Когда на земле включается мощная система РЭБ, ее излучение создает гигантское "слепое пятно" в отраженных радиосигналах, которое спутники фиксируют на расстоянии сотен километров. Во время тестов CYGNSS смог определить координаты иранской глушилки с погрешностью всего в 4,33 километра.

Вторая система - NISAR - это мощный радар, который обычно фиксирует движение земной коры после землетрясений, извержений вулканов или обвалов ледяных щитов.

Военные радиопомехи создают на радиолокационных снимках NISAR четкие полосы, перпендикулярные направлению полета спутника. Каждая такая полоса кодирует точное направление на РЭБ относительно траектории аппарата. Метод показал погрешность в 6,26 километра.

Когда ученые попытались объединить широкую чувствительность CYGNSS с геометрической точностью NISAR, точность составила 4,69 километра.

Спутники NASA обнаруживают военные системы РЭБ: как ищут GPS-помехиТреки локализации препятствий от спутниковых созвездий CYGNSS и NISAR (рисунок: Шон Горман)

Масштабы "навигационного хаоса"

Проблема глушения GPS вышла далеко за пределы зон боевых действий в Украине или на Ближнем Востоке. Сейчас от серьезных препятствий страдает гражданское судоходство в Балтийском и Средиземном морях, а также в Южнокитайском море.

Масштабы авиационного кризиса впечатляют: ежедневно около 900 гражданских авиарейсов сталкиваются со сбоями в работе GPS из-за военных комплексов РЭБ.

Ухудшение навигационного сигнала регулярно фиксируют как минимум на десятках трансатлантических маршрутов. Это заставляет международные компании активно искать альтернативы классической системе GPS.

Ограничения технологии

Несмотря на исключительные возможности, эксперты отмечают, что спутники NASA не могут следить за глушителями навигации в режиме реального времени. Сбор, обработку и открытую публикацию данных обычно занимают несколько дней. Кроме того, мобильные комплексы РЭБ часто меняют позиции, поэтому регулярно их отслеживать крайне трудно.

Однако стационарные военные объекты спутники видят прекрасно. Данные NASA уже зафиксировали, что после начала открытого конфликта на Ближнем Востоке загадочный иранский РЭБ в Ширазе внезапно увеличил мощность своего сигнала в пять раз.

Ученые предполагают, что военные либо пытаются таким образом защититься от ударов высокоточного GPS-управляемого оружия, либо просто перешли с интервального на круглосуточный режим работы.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA GPS
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем