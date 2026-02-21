UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Супутник зафіксував наслідки удару по хімзаводу в Тверській області

Ілюстративне фото: супутник зафіксував наслідки удару по хімзаводу в Тверській області (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У мережі з’явився супутниковий знімок, який демонструє наслідки удару по Редкінському хімічному заводу в Тверській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно із супутниковою фотографією, основний удар припав на цех, розташований поруч із підприємством ТОВ "ІСК" МІСКОМ, яке займається виробництвом пластичних мастил, зокрема для потреб Міноборони РФ.

 

Що відомо про атаку

У ніч на 7 лютого невідомі дрони атакували Тверську область. Після ударів на одному з підприємств спалахнула пожежа.

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, приблизно о 02:50 за київським часом у Твері та області було чутно вибухи. Невдовзі у мережі з’явилися кадри із загравою, а користувачі стверджували, що атаковано Редкінський дослідний хімічний завод.

Як зазначається, підприємство виробляє спеціальні хімічні компоненти, серед яких добавки до палива, технічні хімікати та спеціальні реактиви. Продукція заводу використовувалася у військових та програмах подвійного призначення РФ.

Трохи згодом т.в.о. губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив атаку та пожежу на одному з підприємств регіону, проте не уточнив, про який саме завод ідеться.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого російський Бєлгород зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в місті та області виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Також раніше повідомлялося, що 6 лютого у Генштабі ЗСУ заявили про ураження кількох важливих російських об’єктів, зокрема бази управління дронами "Ахмат" та логістичного хабу.

