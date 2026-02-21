Супутник зафіксував наслідки удару по хімзаводу в Тверській області

У мережі з’явився супутниковий знімок, який демонструє наслідки удару по Редкінському хімічному заводу в Тверській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Згідно із супутниковою фотографією, основний удар припав на цех, розташований поруч із підприємством ТОВ "ІСК" МІСКОМ, яке займається виробництвом пластичних мастил, зокрема для потреб Міноборони РФ.
У ніч на 7 лютого невідомі дрони атакували Тверську область. Після ударів на одному з підприємств спалахнула пожежа.
За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, приблизно о 02:50 за київським часом у Твері та області було чутно вибухи. Невдовзі у мережі з’явилися кадри із загравою, а користувачі стверджували, що атаковано Редкінський дослідний хімічний завод.
Як зазначається, підприємство виробляє спеціальні хімічні компоненти, серед яких добавки до палива, технічні хімікати та спеціальні реактиви. Продукція заводу використовувалася у військових та програмах подвійного призначення РФ.
Трохи згодом т.в.о. губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив атаку та пожежу на одному з підприємств регіону, проте не уточнив, про який саме завод ідеться.
Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого російський Бєлгород зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в місті та області виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.
Також раніше повідомлялося, що 6 лютого у Генштабі ЗСУ заявили про ураження кількох важливих російських об’єктів, зокрема бази управління дронами "Ахмат" та логістичного хабу.