Супутник зафіксував наслідки удару по хімзаводу в Тверській області

Згідно із супутниковою фотографією, основний удар припав на цех, розташований поруч із підприємством ТОВ "ІСК" МІСКОМ, яке займається виробництвом пластичних мастил, зокрема для потреб Міноборони РФ.

Що відомо про атаку

У ніч на 7 лютого невідомі дрони атакували Тверську область. Після ударів на одному з підприємств спалахнула пожежа.

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, приблизно о 02:50 за київським часом у Твері та області було чутно вибухи. Невдовзі у мережі з’явилися кадри із загравою, а користувачі стверджували, що атаковано Редкінський дослідний хімічний завод.

Як зазначається, підприємство виробляє спеціальні хімічні компоненти, серед яких добавки до палива, технічні хімікати та спеціальні реактиви. Продукція заводу використовувалася у військових та програмах подвійного призначення РФ.

Трохи згодом т.в.о. губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив атаку та пожежу на одному з підприємств регіону, проте не уточнив, про який саме завод ідеться.