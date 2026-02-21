Спутник зафиксировал последствия удара по химзаводу в Тверской области

Согласно спутниковой фотографии, основной удар пришелся на цех, расположенный рядом с предприятием ООО "ИСК "МИСКОМ", которое занимается производством пластичных масел, в частности для нужд Минобороны РФ.

Что известно об атаке

В ночь на 7 февраля неизвестные дроны атаковали Тверскую область. После ударов на одном из предприятий вспыхнул пожар.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, примерно в 02:50 по киевскому времени в Твери и области были слышны взрывы. Вскоре в сети появились кадры с заревом, а пользователи утверждали, что атакован Редкинский опытный химический завод.

Как отмечается, предприятие производит специальные химические компоненты, среди которых добавки к топливу, технические химикаты и специальные реактивы. Продукция завода использовалась в военных и программах двойного назначения РФ.

Чуть позже и.о. губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил атаку и пожар на одном из предприятий региона, однако не уточнил, о каком именно заводе идет речь.