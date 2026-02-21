RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Спутник зафиксировал последствия удара по химзаводу в Тверской области

Иллюстративное фото: спутник зафиксировал последствия удара по химзаводу в Тверской области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В сети появился спутниковый снимок, который демонстрирует последствия удара по Редкинскому химическому заводу в Тверской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно спутниковой фотографии, основной удар пришелся на цех, расположенный рядом с предприятием ООО "ИСК "МИСКОМ", которое занимается производством пластичных масел, в частности для нужд Минобороны РФ.

Что известно об атаке

В ночь на 7 февраля неизвестные дроны атаковали Тверскую область. После ударов на одном из предприятий вспыхнул пожар.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, примерно в 02:50 по киевскому времени в Твери и области были слышны взрывы. Вскоре в сети появились кадры с заревом, а пользователи утверждали, что атакован Редкинский опытный химический завод.

Как отмечается, предприятие производит специальные химические компоненты, среди которых добавки к топливу, технические химикаты и специальные реактивы. Продукция завода использовалась в военных и программах двойного назначения РФ.

Чуть позже и.о. губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил атаку и пожар на одном из предприятий региона, однако не уточнил, о каком именно заводе идет речь.

 

Взрывы в России

Напомним, поздно вечером 5 февраля российский Белгород подвергся ракетной атаке, в результате чего в городе и области возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Также ранее сообщалось, что 6 февраля в Генштабе ВСУ заявили о поражении нескольких важных российских объектов, в частности базы управления дронами "Ахмат" и логистического хаба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов