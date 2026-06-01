Супутник показав наслідки ударів СБУ по нафтобазі в Армавірі

13:10 01.06.2026 Пн
Росіяни ще навіть не усунули наслідки березневого удару
aimg Валерій Ульяненко
Супутник показав наслідки ударів СБУ по нафтобазі в Армавірі Фото: українські дрони уразили нафтобазу в Армавірі (росЗМІ)
У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків успішної атаки українських безпілотників на російську нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

На опублікованих кадрах видно лінійну виробничо-диспетчерську станцію в місті Армавір після атаки дронів. На території об'єкта чітко зафіксовано пошкодження щонайменше одного з резервуарів паливної інфраструктури.

Крім того, супутник зафіксував інший резервуар на цій же нафтобазі, який зазнав ураження ще у березні цього року. Наразі видно, що його так і не відремонтували та не замінили.

Успішне відпрацювання по російському військово-промисловому об'єкту підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ураження нафтобази є спецоперацією СБУ.

Супутник показав наслідки ударів СБУ по нафтобазі в АрмавіріФото: наслідки ударів по нафтобазі в Армавірі (t.me/cxemu)

За словами глави держави, подібні удари є складовою стратегії примусу країни-агресорки до миру.

Нагадаємо, ворожі нафтові об'єкти регулярно стають цілями атак безпілотників. У ніч на 30 травня під атакою дронів опинилися одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури Росії та окупованого Криму.

Тоді в Таганрозі загорілися танкер і резервуар із паливом на території порту. Також російські та OSINT-ресурси повідомляли про ймовірні удари по нафтобазі в Армавірі та нафтовій інфраструктурі у Феодосії.

Зазначимо, Reuters писало, що удари України по російських НПЗ дедалі відчутніше впливають на російський паливний сектор. Виробництво дизеля скорочується вже другий місяць поспіль.

Крім того, 28 травня та в ніч на 29 травня Сили оборони України завдали ударів по Волгоградському НПЗ та низці важливих ворожих об’єктів.

Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg
