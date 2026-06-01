Спутник показал последствия ударов СБУ по нефтебазе в Армавире

13:10 01.06.2026 Пн
2 мин
Россияне еще даже не устранили последствия мартовского удара
aimg Валерий Ульяненко
Спутник показал последствия ударов СБУ по нефтебазе в Армавире Фото: украинские дроны поразили нефтебазу в Армавире (росСМИ)
В сети появились первые спутниковые снимки последствий успешной атаки украинских беспилотников на российскую нефтебазу в Армавире Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Читайте также: Россия может остаться без топлива из-за рекордных ударов Украины, - Bloomberg

На опубликованных кадрах видно линейную производственно-диспетчерскую станцию в городе Армавир после атаки дронов. На территории объекта четко зафиксировано повреждение по меньшей мере одного из резервуаров топливной инфраструктуры.

Кроме того, спутник зафиксировал другой резервуар на этой же нефтебазе, который был поражен еще в марте этого года. Сейчас видно, что его так и не отремонтировали и не заменили.

Успешную отработку по российскому военно-промышленному объекту подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что поражение нефтебазы является спецоперацией СБУ.

Спутник показал последствия ударов СБУ по нефтебазе в АрмавиреФото: последствия ударов по нефтебазе в Армавире (t.me/cxemu)

По словам главы государства, подобные удары являются составляющей стратегии принуждения страны-агрессора к миру.

Напомним, вражеские нефтяные объекты регулярно становятся целями атак беспилотников. В ночь на 30 мая под атакой дронов оказались сразу несколько объектов топливной инфраструктуры России и оккупированного Крыма.

Тогда в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом на территории порта. Также российские и OSINT-ресурсы сообщали о вероятных ударах по нефтебазе в Армавире и нефтяной инфраструктуре в Феодосии.

Отметим, Reuters писало, что удары Украины по российским НПЗ все ощутимее влияют на российский топливный сектор. Производство дизеля сокращается уже второй месяц подряд.

Кроме того, 28 мая и в ночь на 29 мая Силы обороны Украины нанесли удары по Волгоградскому НПЗ и ряду важных вражеских объектов.

