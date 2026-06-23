Супутник показав наслідки ракетних ударів ЗСУ по заводу у Воронежі
Супутникові знімки зафіксували наслідки ракетного удару ЗСУ по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
На знімках Planet Labs за 23 червня чітко видно руйнування на території заводу у Воронежі.
Внаслідок успішної атаки українських військових пошкоджено щонайменше дві будівлі цього підприємства.
У день атаки губернатор Воронезької області Олександр Гусєв лише коротко повідомив про пошкодження "виробничих об’єктів одного з підприємств Воронежа", не уточнюючи його назви.
Нагадаємо, 22 червня у Воронежі сталася серія потужних вибухів. Однією з цілей атаки став Воронезький завод напівпровідникових приладів "Сборка", який перебуває під санкціями низки держав.
Також упродовж вихідних Сили оборони України завдали низки масштабних ударів по об'єктах росіян в окупованому Криму. Під вогнем опинилися газорозподільчі станції, нафтові термінали, засоби ППО та логістична інфраструктура противника.
Зазначимо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив уряду РФ мінімізувати наслідки українських ударів по об'єктах країни-агресорки.
Крім того, партизани руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на території Росії. За їхніми даними, у Воронежі було знищено рідкісний зразок ремонтно-відновлювальної техніки, що належала РЖД.