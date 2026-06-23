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Спутник показал последствия ракетных ударов ВСУ по заводу в Воронеже

19:58 23.06.2026 Вт
2 мин
Повреждения получили по меньшей мере два здания предприятия
aimg Валерий Ульяненко
Спутник показал последствия ракетных ударов ВСУ по заводу в Воронеже Фото: ракетный удар по Воронежу (росСМИ)
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Спутниковые снимки зафиксировали последствия ракетного удара ВСУ по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

На снимках Planet Labs за 23 июня отчетливо видны разрушения на территории завода в Воронеже.

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В результате успешной атаки украинских военных повреждено по меньшей мере два здания этого предприятия.

В день атаки губернатор Воронежской области Александр Гусев лишь кратко сообщил о повреждении "производственных объектов одного из предприятий Воронежа", не уточняя его названия.

Напомним, 22 июня в Воронеже произошла серия мощных взрывов. Одной из целей атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка", находящийся под санкциями ряда государств.

Также в течение выходных Силы обороны Украины нанесли ряд масштабных ударов по объектам россиян в оккупированном Крыму. Под огнем оказались газораспределительные станции, нефтяные терминалы, средства ПВО и логистическая инфраструктура противника.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин поручил правительству РФ минимизировать последствия украинских ударов по объектам страны-агрессора.

Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на территории России. По их данным, в Воронеже был уничтожен редкий образец ремонтно-восстановительной техники, принадлежавшей РЖД.

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