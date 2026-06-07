Агенти "АТЕШ" знищили у Воронежі рідкісну відновлювальну техніку РЖД
Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу Росії. Цього разу агенти знищили рідкісний екземпляр відновлювальної техніки РЖД у Воронежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram"АТЕШ".
За інформацією руху, диверсію було здійснено на залізничній станції. За підсумком операції партизани знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5. Причому цю техніку вже знято з виробництва.
"EDK-300/5 призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці і здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн... Заміна знищеного крана потребуватиме значного часу і ресурсів", - йдеться в публікації.
В "АТЕШ" зазначили, що таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, тож кожна втрата ускладнює ворогу відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.
"Поки путінська армія шукає заміну, залізничний вузол і логістика в регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення. Навіть у глибокому тилу критична техніка не застрахована від знищення", - резюмували в русі.
Інші диверсії
Нагадаємо, наприкінці травня в "АТЕШ" розповіли, що їхні агенти допомогли засліпити ППО Новоросійська перед тим, як українська армія вдарила по найбільшому нафтосховищу Кавказу.
Того ж місяця партизани знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок. Зазвичай РФ перекидає за допомогою таких локомотивів боєприпаси, паливо, озброєння і важку техніку.