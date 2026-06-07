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Агенти "АТЕШ" знищили у Воронежі рідкісну відновлювальну техніку РЖД

07:30 07.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про чергову диверсію?
aimg Едуард Ткач
Агенти "АТЕШ" знищили у Воронежі рідкісну відновлювальну техніку РЖД Фото: заміна знищеного крана потребуватиме значного часу та ресурсів (Getty Images)
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Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу Росії. Цього разу агенти знищили рідкісний екземпляр відновлювальної техніки РЖД у Воронежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram"АТЕШ".

За інформацією руху, диверсію було здійснено на залізничній станції. За підсумком операції партизани знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5. Причому цю техніку вже знято з виробництва.

"EDK-300/5 призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці і здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн... Заміна знищеного крана потребуватиме значного часу і ресурсів", - йдеться в публікації.

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В "АТЕШ" зазначили, що таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, тож кожна втрата ускладнює ворогу відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.

"Поки путінська армія шукає заміну, залізничний вузол і логістика в регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення. Навіть у глибокому тилу критична техніка не застрахована від знищення", - резюмували в русі.

Інші диверсії

Нагадаємо, наприкінці травня в "АТЕШ" розповіли, що їхні агенти допомогли засліпити ППО Новоросійська перед тим, як українська армія вдарила по найбільшому нафтосховищу Кавказу.

Того ж місяця партизани знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок. Зазвичай РФ перекидає за допомогою таких локомотивів боєприпаси, паливо, озброєння і важку техніку.

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Російська Федерація РЖД Воронеж
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