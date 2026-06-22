Ракети атакували у Воронежі завод, без якого РФ буде важче виробляти "Іскандери"

Сьогодні, 22 червня, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ вдарили по заводу з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Військові зазначили, що для удару використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер", - йдеться у заяві.

Крім того, російське підприємство у межах кооперації виготовляє компоненти для ракетного озброєння та систем ППО, зокрема:

транзисторні збірки та матриці для крилатих ракет Х-101;

деталі для бортових обчислювальних машин ракет комплексу "Іскандер-К";

електроніку для телевізійних каналів зенітних комплексів "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", - наголосили у Генштабі.

Українські захисники підкреслили, що знищення потужностей заводу значно погіршить здатність окупантів виробляти нові ракети.