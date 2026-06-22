Ракети атакували у Воронежі завод, без якого РФ буде важче виробляти "Іскандери"
Сьогодні, 22 червня, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ вдарили по заводу з виробництва компонентів російських ракет у Воронежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Військові зазначили, що для удару використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.
"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер", - йдеться у заяві.
Крім того, російське підприємство у межах кооперації виготовляє компоненти для ракетного озброєння та систем ППО, зокрема:
- транзисторні збірки та матриці для крилатих ракет Х-101;
- деталі для бортових обчислювальних машин ракет комплексу "Іскандер-К";
- електроніку для телевізійних каналів зенітних комплексів "Панцирь-С1".
"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", - наголосили у Генштабі.
Українські захисники підкреслили, що знищення потужностей заводу значно погіршить здатність окупантів виробляти нові ракети.
Нагадаємо, сьогодні у Воронежі пролунала серія потужних вибухів. Під удар потравив Воронезький завод напівпровідникових приладів "Сборка", який перебуває під санкціями низки країн.
Крім того, ЗСУ протягом вихідних завдали серії масованих ударів по окупованому Криму. Були атаковані газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти ворога.