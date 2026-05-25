Супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти вырвался из блокады и прошел Ормузский пролив

Очередной супертанкер с иракской нефтью пересек американскую линию блокады и вышел в Аравийское море на фоне переговоров между США и Ираном по открытию Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что известно о движении судов

Eagle Verona загрузила груз на терминале в Басре еще 28 февраля, все это время находилась заблокированной. Прибытие в Нинбо запланировано на 12 июня.

Накануне Ормузский пролив покинул танкер со сжиженным газом Al Hamra - первый подобный рейс в Индию с начала иранской войны.

По данным иранского агентства ISNA, за последние 24 часа после получения разрешения от Корпуса стражей Исламской революции через Ормузский пролив прошли 33 судна.

США со своей стороны сообщили, что за шесть недель морской блокады иранских портов их силы перенаправили более 100 коммерческих судов.

Впрочем, большинство судов до сих пор остаются заблокированными в Персидском заливе после того как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в конце февраля в ответ на американо-израильские удары.

Нефтяной рынок внимательно следит за каждым выходом танкеров из залива. Нефть марки Brent торгуется около 96 долларов за баррель.