Суперники українських клубів у кваліфікації єврокубків визначені. Кому буде найскладніше?

"Динамо" у Лізі чемпіонів

Київський гранд стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де вже 22 та 29 липня зіграє проти мальтійського клубу "Хамрун Спартанс".

За результатами сьогоднішнього жеребкування, у разі перемоги над "Хамруном", "біло-сині" вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там потенційним суперником чемпіона України стане переможець пари "Пафос" (Кіпр) / "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль).

Якщо "Динамо" успішно пройде далі, то третій кваліфікаційний раунд матиме перший матч 5 або 6 серпня та матч-відповідь 12 серпня.

Важливо зазначити, що у разі поразки від "Хамрун Спартанс" у ЛЧ, київський клуб не вилітає з єврокубків. Натомість "Динамо" потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Там їхнім суперником стане невдаха протистояння "Пафос" - "Маккабі".

"Динамо" отримало потенційних суперників у ЛЧ (фото: Getty Images)

"Шахтар" у Лізі Європи

Якщо "гірники" пройдуть турецький "Бешикташ", то у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи вони зустрінуться з невдахою протистояння між "Рейнджерсом" (Шотландія) та "Панатінаїкосом" (Греція), які зіграють між собою у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Перший матч проти турків українці зіграють 24 липня, а матч-відповідь - 31 липня.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи запланований на 7 серпня (перші матчі) та 14 серпня (матчі-відповіді).

Якщо ж українська команда поступиться "Бешикташу", то її єврокубковий шлях продовжиться у Лізі Конференцій. Там підопічні Арди Турана зіграють з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) - "Калью" (Естонія).

"Шахтар" отримав потенційних суперників у ЛЧ (фото: Getty Images)

"Олександрія" і "Полісся" у Лізі конференцій

У Лізі конференцій "Олександрія" та "Полісся" розпочинають свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

"Містяни" у разі перемоги над сербським "Партизаном", отримають у суперники невдаху пари "Мідтьюлланн" (Данія) - "Гіберніан" (Шотландія), яка вилетить з Ліги Європи.

У свою чергу, якщо "вовки" зуміють подолати андоррську "Санта-Колому", то в наступному раунді команда зустрінеться з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) - "Марібор" (Словенія).

Перші матчі цього етапу відбудуться 24 липня, а матчі-відповіді - 31 липня. Обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій запланований на 7 серпня (перші матчі) та 14 серпня (матчі-відповіді).

Футболісти "Олександрії" (фото: Getty Images)

Кому пощастило найменше?

Виглядає так, що найважче наразі буде "Шахтарю". "Бешикташ" - грізний опонент, один із грандів турецького футболу з потужним складом та великим досвідом єврокубкових баталій. Це, мабуть, найскладніший суперник серед усіх, що дісталися українським клубам на цій стадії.

Але навіть у разі перемоги над турками "гірники" нарвуться на "Рейнджерс" або "Панатінаїкос" - команди рівня Ліги чемпіонів, з величезною історією та амбіціями. Тобто легше "Шахтарю" точно не стане.

І хоча виліт від "Бешикташа" не означає завершення євросезону, падіння до Ліги конференцій буде розцінюватися багатьма як провал для клубу рівня "Шахтаря".

"Олександрія" також має непростий шлях. "Партизан" - міцний і досвідчений суперник. Але "містяни" повинні зібрати волю в кулак і зробити з сербськими шанувальниками РФ те, що з ними зробили динамівці з Києва у сезоні 2024/2025 (нехай і не розгромити, але перемогти - точно!).

Однак надалі - потенційна зустріч з "Мідтьюлланном" чи "Гіберніаном" не обіцяє легкої прогулянки, особливо якщо це буде данський клуб.

"Полісся" теж не є грандом, але для дебютанта жереб можна вважати прийнятним. "Санта-Колома" з Андорри - прохідний суперник. А пара "Пакш" / "Марібор" - це робочий варіант, де можна боротися за прохід далі, хоча словенці і мають значно більший європейський досвід.

У свою чергу "Динамо" отримало найлегшого суперника на старті. Проте вже у наступному раунді киян чекає більш серйозне випробування.

Однак хоча "Маккабі" є доволі міцним клубом з єврокубковим бекграундом, а "Пафос" прогресує у своєму чемпіонаті, цей варіант виглядає куди легшим, ніж те, що очікує, наприклад, той же "Шахтар". Та й кияни традиційно непогано виступають проти клубів з Кіпру та Ізраїлю, маючи вищий клас та досвід.