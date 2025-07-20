"Динамо" подало заявку на Лігу чемпіонів
Стала відома заявка київського "Динамо" на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На даному етапі "біло-сині" стартують 22 липня у виїзному матчі з мальтійським "Хамрун Спартанс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
На кого розраховує Шовковський
У списку 24 виконавці, на яких розраховує тренерський штаб киян на чолі з Олександром Шовковським у двоматчевому протистоянні з мальтійцями.
Впадає в око відсутність у списку півзахисників Валентина Рубчинського та Анхеля Торреса (він отримав пошкодження), а також нападника Матвія Пономаренка.
Натомість у заявці є 18-річний нападник Федір Задорожний, який лише влітку став тренуватися з "основою". Також відзначимо повернення у склад чемпіона світу серед молоді Владислава Супряги. Колись надзвичайно перспективний форвард, він останнім часом виступав на правах оренди за луганську "Зорю".
Також із оренди в "Зорі" кияни повернули півзахисника Олександра Яцика.
У складі чемпіонів України лише один легіонер – панамський нападник Едуардо Герреро.
Офіційна заявка "Динамо" на ЛЧ (з ігровими номерами):
Воротарі:
- 35. Руслан Нещерет
- 51. Валентин Моргун
- 74. Денис Ігнатенко
Захисники:
- 2. Костянтин Вівчаренко
- 4. Денис Попов
- 18. Олександр Тимчик
- 20. Олександр Караваєв
- 32. Тарас Михавко
- 40. Крістіан Біловар
- 44. Владислав Дубінчак
Півзахисники:
- 5. Олександр Яцик
- 6. Володимир Бражко
- 7. Андрій Ярмоленко
- 8. Олександр Піхальонок
- 9. Назар Волошин
- 10. Микола Шапаренко
- 22. Владислав Кабаєв
- 29. Віталій Буяльський
- 45. Максим Брагару
- 91. Микола Михайленко
Нападники:
- 11. Владислав Ванат
- 19. Федір Задорожний
- 21. Владислав Супряга
- 39. Едуардо Герреро
Коли та де "Динамо" гратиме з "Хамрун Спартанс"
Перший матч киян проти 11-разового чемпіона Мальти відбудеться на виїзді у найближчий вівторок, 22 липня. Гра пройде в місті Хамрун на стадіоні "Віктор Тедеско". Початок о 19:00 за київським часом.
Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом. "Біло-сині" проводитимуть свої домашні єврокубкові матчі сезону-2025/26 саме у цьому польському місті. Вони гратимуть на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує понад 15 тисяч глядачів.
"Динамо" (якщо пройде "Хамрун Спартанс") дізнається свого суперника у наступному раунді Ліги чемпіонів вже 21 липня.
Саме цього дня відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Матчі цієї стадії заплановані на 5-6 серпня (перші матчі) та 12-13 серпня (матчі-відповіді).
Раніше представили оновлений список арен, де українські клуби прийматимуть суперників у єврокубках.
Також ми писали, що "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ.