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"Динамо" подало заявку на Лігу чемпіонів

Неділя 20 липня 2025 19:24
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"Динамо" подало заявку на Лігу чемпіонів Фото: Чемпіони України стартують у ЛЧ 22 липня (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Стала відома заявка київського "Динамо" на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На даному етапі "біло-сині" стартують 22 липня у виїзному матчі з мальтійським "Хамрун Спартанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

На кого розраховує Шовковський

У списку 24 виконавці, на яких розраховує тренерський штаб киян на чолі з Олександром Шовковським у двоматчевому протистоянні з мальтійцями.

Впадає в око відсутність у списку півзахисників Валентина Рубчинського та Анхеля Торреса (він отримав пошкодження), а також нападника Матвія Пономаренка.

Натомість у заявці є 18-річний нападник Федір Задорожний, який лише влітку став тренуватися з "основою". Також відзначимо повернення у склад чемпіона світу серед молоді Владислава Супряги. Колись надзвичайно перспективний форвард, він останнім часом виступав на правах оренди за луганську "Зорю".

Також із оренди в "Зорі" кияни повернули півзахисника Олександра Яцика.

У складі чемпіонів України лише один легіонер – панамський нападник Едуардо Герреро.

Офіційна заявка "Динамо" на ЛЧ (з ігровими номерами):

Воротарі:

  • 35. Руслан Нещерет
  • 51. Валентин Моргун
  • 74. Денис Ігнатенко

Захисники:

  • 2. Костянтин Вівчаренко
  • 4. Денис Попов
  • 18. Олександр Тимчик
  • 20. Олександр Караваєв
  • 32. Тарас Михавко
  • 40. Крістіан Біловар
  • 44. Владислав Дубінчак

Півзахисники:

  • 5. Олександр Яцик
  • 6. Володимир Бражко
  • 7. Андрій Ярмоленко
  • 8. Олександр Піхальонок
  • 9. Назар Волошин
  • 10. Микола Шапаренко
  • 22. Владислав Кабаєв
  • 29. Віталій Буяльський
  • 45. Максим Брагару
  • 91. Микола Михайленко

Нападники:

  • 11. Владислав Ванат
  • 19. Федір Задорожний
  • 21. Владислав Супряга
  • 39. Едуардо Герреро

Коли та де "Динамо" гратиме з "Хамрун Спартанс"

Перший матч киян проти 11-разового чемпіона Мальти відбудеться на виїзді у найближчий вівторок, 22 липня. Гра пройде в місті Хамрун на стадіоні "Віктор Тедеско". Початок о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом. "Біло-сині" проводитимуть свої домашні єврокубкові матчі сезону-2025/26 саме у цьому польському місті. Вони гратимуть на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує понад 15 тисяч глядачів.

"Динамо" (якщо пройде "Хамрун Спартанс") дізнається свого суперника у наступному раунді Ліги чемпіонів вже 21 липня.

Саме цього дня відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Матчі цієї стадії заплановані на 5-6 серпня (перші матчі) та 12-13 серпня (матчі-відповіді).

Раніше представили оновлений список арен, де українські клуби прийматимуть суперників у єврокубках.

Також ми писали, що "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ.

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